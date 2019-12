Schluss mit Stellenprozente-Streit im Wiler Parlament: FDP schlägt neues Modell vor Globalbudget statt Einzelkredite: Die FDP fordert Änderungen bei der Stellenbewilligung in der Stadt Wil. Gianni Amstutz 11.12.2019, 05.00 Uhr

Welche und wie viele Stellen auf der Stadtverwaltung geschaffen werden, entscheidet das Parlament bisher einzeln. Bild: Hannes Thalmann

Fünf Stunden 20 Minuten, Sechs Stunden 59 Minuten und sechs Stunden 34 Minuten. So lange dauerten die drei vergangenen Budgetsitzungen des Wiler Stadtparlaments. Mitunter ein Grund dafür waren zahlreiche Diskussionen über Stellenbegehren. Doch damit soll womöglich bald Schluss sein. «Die Schwierigkeiten des aktuellen Systems treten jedes Jahr bei der Budgetdebatte an die Oberfläche», sagt FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann. Seine Partei hat deshalb einen Vorstoss eingereicht, in dem sie eine mögliche Lösung für das Problem vorschlägt.