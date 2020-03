Schlummerndes Idyll geweckt: Brunnenbecken vor dem Flawiler Ortsmuseum freigelegt Ein grosses Teichbecken, eine Tuffsteingrotte, eine Brücke und ein herrschaftlicher, mehrstufiger Etagenspringbrunnen: So präsentierte sich der westliche Teil der Gartenanlage des Flawiler Ortsmuseums um 1900. Jetzt wurde das längst überwachsene Brunnenbecken freigelegt. Wasser und Wasserspiele wird es vorerst aber nicht geben. Andrea Häusler 23.03.2020, 17.43 Uhr

So präsentierte sich die Anlage um 1900. Das Bild zeigt Huldreich Ottiker (mit Zylinder) rechts auf der Gartenhausterrasse. Bild: PD

Die Liegenschaft «Lindengut» an der St.Gallerstrasse strahlt noch heute das aus, was sie einst im Wortsinn war: ein herrschaftlicher Landsitz. Als solcher ausgestaltet wurde die frühere «Feldegg» vom Flawiler Fabrikanten Huldreich Ottiker. Dieser hatte die Gebäude samt des beachtlichen Umschwungs 1882 aus dem Besitz der Familie Steiger erworben und umbenannt – sieben Jahre nach dem Kauf der «mechanischen Weiss- und Buntweberei in der Waldau» (später Habis Textil AG).