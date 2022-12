Deshalb stehen die Bahnhöfe Wil und Uzwil dort, wo sie heute sind

Schienenverkehr Bahnhöfe mit engen Kurvenradien: Deshalb wurden die Bahnhöfe Wil und Uzwil an den heutigen Standorten gebaut In unter einer Stunde soll man mit dem Zug von St.Gallen nach Zürich kommen. Mit einer geradlinigen Streckenführung hätte dieses Ziel vielleicht besser erreicht werden können. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, warum die Bahnhöfe Wil und Uzwil dort stehen, wo sie heute sind. Josef Bischof Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.00 Uhr

Historische Ansicht von Uzwil mit Bahnhof. Bild: ETHZ

Die Fahrzeit von St.Gallen nach Zürich unter eine Stunde zu drücken, ist ein angestrebtes, aber schwierig zu erreichendes Ziel. Es wird auf 2035 in Aussicht gestellt. Hätte eine geradlinige Streckenführung zwischen Flawil und Sirnach dazu einen Beitrag leisten können? Uzwil und Wil hatten vor bald 200 Jahren klare Vorstellungen, wo sie ihre Bahnhöfe haben wollten. Anton Heer, Eisenbahn-Historiker aus Flawil, bezeichnet den Zeitverlust durch die wegen der Lage der Bahnhöfe zu befahrenden Kurven allerdings als gering.

Der Blick zurück zeigt eine ausserordentlich bewegte Bahngeschichte. Die Planer haben sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit Enthusiasmus ans Werk gemacht. Manches ist realisiert worden, einiges nicht, anderes in abgeänderter Form. 1846 ist der St.Gallisch-Appenzellische Eisenbahn-Verein gegründet worden. Von seinem Projekt wurden die Linienführungen Rorschach–St.Gallen und St.Gallen–Flawil als naheliegend akzeptiert.

Die Strecken Flawil–Wil und die Weiterführung nach Winterthur dagegen waren umstritten. Der Kanton Thurgau sah in der Verbindung von Winterthur nach St.Gallen eine Konkurrenz zu seiner Thurtallinie. Er versprach sich von der Priorisierung der Linie Winterthur–Frauenfeld–Weinfelden Vorteile gegenüber dem Wirtschaftsraum Wil–Toggenburg, dem Handelsplatz St.Gallen und dem Verkehrsknoten und Umschlagsplatz Rorschach. Die Verbindung von Winterthur nach St.Gallen wurde vehement bekämpft.

So sah der Bahnhof Uzwil früher aus. Bild: Bild: Slg. Anton Heer

Der Bundesstaat griff durch

Der Widerstand des Thurgaus führte dazu, dass St.Gallen eine Linie suchte, welche thurgauisches Territorium vollständig mied. Von Flawil aus wurde eine Linie über Jonschwil und Mühlrüti geplant, welche durch einen Hulftegg-Tunnel direkt nach Steg ins Tösstal geführt hätte. Als dann der 1848 gegründete Bundesstaat Bewegung in die Eisenbahnbestrebungen brachte, wurde das Projekt fallen gelassen. 1852 erhielt die St.Gallisch-Appenzellische Eisenbahngesellschaft die Konzession für die Strecke Rorschach–St.Gallen–Wil.

Im gleichen Jahr bewilligte der Kanton Zürich den Abschnitt Winterthur–Elgg. Ein Jahr später musste der Kanton Thurgau seine Obstruktionspolitik aufgeben und für die Linie Wil–Sirnach–Eschlikon–Aadorf–Elgg die Konzession erteilen. Nach einem schier endlosen Streit um Linienführung und Stationen, mit welchem der Thurgau den Bau verhindern wollte, kam St.Gallen 1856 zu seiner Verbindung mit Winterthur.

Die Linienführung der SBB-Strecke Flawil–Eschlikon. Die gestrichelten Linien zeigen nicht ausgeführte Bahnprojekte. Bild: PD

Kurze Wegdistanz zum Bahnhof

«Dass der Bahnhof Wil so nahe bei der Stadt gebaut worden ist, entspricht einer Forderung der in dieser Zeit tonangebenden Wiler», stellt Anton Heer fest. Damals sei die Bahn noch ein Fortbewegungsmittel für Wohlhabende gewesen. Die hätten sich begreiflicherweise für eine Station in Wohnnähe eingesetzt. Für die Lage des Bahnhofs Uzwil habe sich wahrscheinlich der Textilindustrielle Mathias Naef stark gemacht. Man habe aber auch die Spur so ins Gelände einbetten müssen, dass sich ein Verlauf ohne grosse Steigungen und starkes Gefälle ergeben habe.

Enge Kurvenradien der Schienen beim Bahnhof Uzwil. Bild: Archiv ETHZ

Die heute oft als eng bezeichneten Kurvenradien seien in der Pionierzeit nichts Aussergewöhnliches gewesen. Weil in Wil sowieso fast alle Züge anhielten und in Uzwil auch die meisten, hätten die Kurven auch noch heute kaum zusätzliche Zeitverzögerungen zur Folge. Erschwerend falle bei langen Zügen dagegen ins Gewicht, dass Kurven innerhalb des Bahnhofs die Übersicht beeinträchtigten.

Zeitgewinn verlangt Streckenausbau

Wenn man in Zukunft rascher nach Zürich gelangen wolle, liege das Potenzial nicht bei den Bahnhöfen. Anton Heer weist darauf hin, dass die SBB in den letzten Jahrzehnten bereits mehrere Teilstücke auf der Strecke begradigt hätten, auch solche in der Region Wil. Damit allein sei jedoch der angestrebte Zeitgewinn nicht zu erreichen.

Als vordringlich und unerlässlich bezeichnet Heer den Bau des Brüttner Tunnels bei Effretikon. Auf dem bestehenden Schienennetz kämen sich beim immer dichteren Verkehr Personen- und Güterzüge in die Quere. Gelöst werden könne das Problem nur durch zusätzliche Spuren. Wenn der Brüttner Tunnel nicht ausreiche, sähe der Eisenbahnspezialist als ergänzende Massnahme den Bau eines Tunnels zwischen Guntershausen und Winterthur-Grüze. Die neuen Gleise würden dem Schnellverkehr dienen. Die Güterzüge verblieben auf der bisherigen Linie.

