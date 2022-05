Uzwiler feiert Theaterpremiere in New York

Schauspiel 21-jähriger Uzwiler über Theaterpremiere in New York: «Ich muss voller Ideen sein, um vorwärts zu kommen» «Neutrality» wurde am Montagabend im Rahmen des New York Theatre Festival uraufgeführt. Autor ist Stefan Diethelm, 21-jährig, aus Uzwil. Diethelm absolviert zurzeit eine Schauspielschule in New York und schreibt gleichzeitig an verschiedenen Stücken. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Nach der Uraufführung wird angestossen (von links): Luca Villa (Regisseur), Stefan Diethelm (Autor), Kai Mann-Robertson (Regisseur). Bild: PD/Leana Chase

Am Dienstagmorgen, um halb sieben Uhr, ist Stefan Diethelm schon wieder auf den Beinen. Zweieinhalb Stunden später gibt er Auskunft darüber, wie er sich fühlt, wie er die Uraufführung seines Stückes an Montagabend erlebt hat, welche Reaktionen es ausgelöst hat und was seine Pläne sind.

Sie haben erstmals eine Uraufführung eines eigenen Theaterstücks in New York erlebt. Wie geht es Ihnen?

Stefan Diethelm: Gut, gut. Ich bin glücklich und konnte es sehr geniessen. Ich sass im Publikum, bei meiner Familie. Wobei: Wenn ich etwas von mir schaue, bevorzuge ich es, hinten zu sitzen, weil ich dann das Publikum beobachten möchte. Nach der Aufführung konnte ich auch wieder schlafen, was in den Nächten zuvor nicht der Fall war.

Hat alles so geklappt, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ich bin sehr zufrieden – vor allem mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und den beiden Regisseuren. Das Stück lief super. Sie haben es wirklich gut gemacht. Es ist Live-Theater, da gibt es Pannen, Situationen, die nicht so sind wie sie sein müssen. Aber die Akteure sind Profis, sie haben dies in die Performance miteinbezogen. Ich bin echt zufrieden.

Wie waren die Reaktionen des Publikums?

Ich erhielt direktes Feedback, da im Publikum viele Bekannte sassen: Leute, mit denen ich schon Projekte gemacht habe, Studienkolleginnen und -kollegen und meine Familie war auch dabei, das war sehr schön. Die Rückmeldungen waren sehr positiv und was ich mit dem Stück aussagen wollte, ist klar rübergekommen. Das ist für mich das Wichtigste. Das Publikum war kulturell sehr verschieden, kam von überall her. Es waren nicht nur Amerikaner, Engländer oder Schweizer. Es kam bei allen an.

Ein Publikum aus aller Welt. Wie ging es mit dem Schweizer Thema um? Hat es das verstanden?

Das Theaterstück gab vielen einen Einblick in ein Land, das sie nicht kennen. In Amerika weiss man sehr wenig über die Schweiz. Ich konnte mir, noch in Europa, nicht vorstellen, wie oft ich einst werde erklären müssen, dass ich aus der Schweiz bin und nicht aus Schweden. Das grösste Kompliment, das ich erhielt, war die Aussage, dass das Stück sehr thought-provoking sei, zum Nachdenken anrege. Es ist immer mein Ziel, dass die Leute darüber nachdenken, was ich sagen möchte.

Was war der Höhepunkt des Abends?

Das Eröffnungsbild. Nun muss ich etwas ausholen. Ich habe den Text, die Handlung geschrieben. Die beiden Regisseure Kai Mann-Robertson und Luca Villa – es sind gute Kollegen von mir – mussten dies umsetzen. Sie haben eine unglaublich dichte Show aus dem Skript gebaut mit konstanten Übergängen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler agieren wie bei einer Kuckucksuhr. Sie verfallen zwischen den Szenen in eine Starre. Zum Eröffnungsbild wird der Schweizer Psalm gespielt und man sieht die sechs uniformierten Schauspieler, die allmählich aufgezogen werden und dann ablaufen. Das sieht einfach so gut aus.

Sie kannten die Szenen aus den Proben. Waren sie nun anders?

Ich habe jede Szene mindestens zehnmal gesehen, wenn nicht mehr. Die Darstellenden überraschten mich aber immer wieder mit neuen Ideen. Das macht es eben noch besser, noch realistischer.

Das Stück wird im Rahmen des Festivals dreimal aufgeführt. Sind noch weitere Vorstellungen geplant?

Meine Hoffnung ist, dass es zu weiteren Aufführungen kommt. Da an diesem Festival Preise vergeben werden, kann es sein, dass wir nominiert werden. Dadurch erhält das Stück mehr Beachtung, es kommt ins Gespräch. Der Gewinn eines Awards verspricht mehr Aufmerksamkeit. Ich reiche es sicherlich weiteren Theatern und Festivals ein. Ein Award hilft aber auch mir, den Darstellenden, dem ganzen Team, um weiterzukommen. Ein Award ist ebenso wichtig, um weiterhin in den USA arbeiten zu können. Weil dafür den amerikanischen Behörden vorgewiesen werden muss, dass man besser ist als andere.

Nach der Premiere feierten die Darstellenden mit Autor Stefan Diethelm (rechts). Bild: PD/Bradley Valenzuela

Wie geht es bei Ihnen beruflich weiter?

Ich habe einen Regisseur kennen gelernt, dem ein anderes meiner Skripte gefiel: «Faust». (Anmerkung Redaktion: Stefan Diethelm hat in einem Gespräch im Januar erzählt, dass ihn «Faust» von Johann Wolfgang Goethe fasziniert und er seine eigene Geschichte daraus machen wolle.) Er hat grosses Interesse daran. Vielleicht ist es möglich, dass dieses Stück in den nächsten zwei Jahren auf die Bühne gebracht werden kann.

Also wird man weiterhin von Ihnen hören?

Ich gehe davon aus. Das ist sicher nicht mein letztes Stück. Im Sommer beende ich meine Ausbildung als Schauspieler im HB-Studio. Dann darf ich legal ein Jahr in den USA arbeiten und Geld verdienen. Ich weiss auch schon, was ich dann gerne machen möchte: In einem Hinterraum einer Bar, es hat dort 20 Stühle, werden Stücke à 25 Minuten aufgeführt. Die Leute kommen für 25 Minuten gutes Theater. Das reizt mich. Ich habe ein entsprechendes Stück geschrieben und hoffe, dass es zur Aufführung gelangen wird. Dann kommt «Faust» und danach eine Komödie. Ich habe zwei, drei in Aussicht. Dann wird es wieder ein Drama sein.

Sie sind voller Ideen.

Ja, ich bin immer voller Ideen. Das muss ich. Um in dieser Stadt vorwärts zu kommen, dorthin zu kommen, wo ich hin möchte, muss ich schnell unterwegs sein. Der Kurator des Festivals sagte nach der Uraufführung passend: «New York ist wie eine Droge. Wenn du einmal hier bist, möchtest du nicht mehr weg.»

