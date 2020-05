Schäden in Millionenhöhe: Als ein Gewitter in Uzwil vor 50 Jahren eine Spur der Verwüstung hinterliess Vor 50 Jahren verwandelte ein Unwetter die Uze zu einem reissenden Wildbach. Die Überschwemmung richtete grossen Schaden an. Philipp Stutz 04.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die überflutete Brücke der Henauerstrasse. Von hier wälzte sich das Hochwasser durch das Siedlungsgebiet. Die überflutete Fabrikstrasse. Hier beginnt der überdeckte Teil der Uze, der nach dem Unwetter die Wassermengen nicht mehr aufzunehmen vermochte. Waten im knietiefen Wasser auf der mehrspurigen Gupfenstrassen. Dieser VW Käfer erlitt wohl einen Totalschaden.

Uzwil und die Uze. Sie bilden eine Symbiose. Der Bach ist oft still, zuweilen kräftig, manchmal wild. Deshalb hat sich hier auch die Industrie angesiedelt. Und dem Dorf zu wirtschaftlicher Blüte verholfen. Es ist ein Fluss, der üblicherweise friedlich daher plätschert. Doch wenn sich dunkle Wolken über dem Eppenberg auftürmen und ganz seltene Wetterkonstellationen zusammentreffen, dass es gefährlich wird.

Gewitter unheimlichen Ausmasses

So entlud sich nach schwül-heissen Stunden am 27. Juni 1970 ein Gewitter unheimlichen Ausmasses. Es wurde von Hagelschlag und wolkenbruchartigen Regenfällen begleitet und erfasste die Gegend von Bichwil, Oberuzwil und Uzwil. Die sonst harmlosen Bäche mutierten zu wilden Strömen. Sie rissen Brücken, Ufermauern, Stauwehre, Bäume und Wurzelstöcke sowie Autos mit sich, wälzten sich durch Dörfer und hinterliessen eine Spur der Verwüstung. Grosse Schäden entstanden an Privathäusern, in der Klinik Marienfried (heute Thurklinik) und in Industrieanlagen. Auch der Hummelbach führte Hochwasser und überflutete die Badi sowie das Gebiet Gupfenweg. Und schliesslich wurde auch die Uzebrücke im Büelhof weggerissen.

Schäden in Millionenhöhe

Die Schäden wurden in Oberuzwil auf rund 700000 Franken und in der Gemeinde Uzwil auf 2,85 Millionen Franken geschätzt. Die gesamte Schadenssumme von rund 3,5 Millionen Franken entspricht der Teuerung angepasst heute einem Wert von über 10 Millionen Franken. Unwiederbringlich zerstörte Erinnerungsstücke nicht eingerechnet.

Katastrophale Hochwasser an der Uze vermerken die Chroniken regelmässig, auch aus den letzten Jahrhunderten, so in den Jahren 1664, 1778 und 1876. Experten sprechen deshalb vom «hundertjährigen Hochwasser». Überschwemmungen waren oft auch Auslöser für Gewässerkorrekturen.

Abstimmung Grünes Licht für den Uzestollen Am 5. Juni 2005 genehmigten die Stimmberechtigten der Gemeinde Uzwil einen Kredit zum Bau des 1,5 Kilometer langen Entlastungsstollens, der ab Fabrikstrasse – vor der Eindolung der Bühler AG – einen Teil des Hochwassers in die Glatt ableitet. Aufgrund der Szenarien könne selbst im Extremfall ausgeschlossen werden, dass abgeleitetes Hochwasser aus der Uze zu Problemen in der Glatt führe, hiess es im Abstimmungsgutachten. Einen Wermutstropfen bildete die Tatsache, dass das Projekt mit erheblichen Mehrkosten verbunden war, was einen Nachtragskredit erforderlich machte. Doch mochte dies die Freude über das am 18. Juni 2008 vollendete Bauwerk nicht zu trüben. «Der Stollen bildet das Filetstück der Uzesanierung», sagte der damalige Uzwiler Gemeindepräsident Werner Walser bei der Einweihung. Bereits ein Jahr später nahm der Stollen Hochwasser von der Uze und dem Hummelbach auf und leitete es für die Siedlungsgebiete gefahrlos in die Glatt. Auch im Jahr 2013 stand der Entlastungsstollen im Einsatz. Damals leitete er das Hochwasser des Hummelbachs ab. (stu)

Das Unwetter von 1970 war Massstab für die Projektierung und Ausführung der Sanierungsarbeiten für die Hochwassersicherheit an der Uze. Der inzwischen verstorbene Bruno Gröbli, Ingenieur HTL, war massgeblich am Ausbau des Dorfbachs beteiligt und hatte dazu in minutiöser Kleinarbeit eine Dokumentation verfasst. Im reich bebilderten Werk nehmen Unwetter und deren Folge viel Raum ein. Bruno Gröblis Fazit lautete:

«Die Uze ist ein Wildbach.»

Die Uze reagiere heftiger auf regionale Starkregen und Gewitter als die eher trägen Gewässer mit grösserem Einzugsgebiet wie Glatt oder Thur.

Zuerst Bachlauf der Uze saniert

Die Gemeinde Uzwil entschied sich, die Sanierung des offenen Bachlaufs in Etappen anzugehen. Das wichtigste Projekt aber, ein Entlastungsstollen von der Uze in die Glatt, wurde aus finanziellen Gründen immer wieder hinausgeschoben. Doch der Bau des Stollens war unabdingbar, um die Hochwassersicherheit der Siedlungsgebiete von Uzwil und Niederuzwil zu gewährleisten. Denn die überdeckten Bereiche unter der Bühler AG und dem Areal Marienfried, aber auch der Unterlauf der Uze in Niederuzwil vermochten die grossen Wassermengen nicht aufzunehmen.

Quelle: Gemeindearchiv Uzwil