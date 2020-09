Sanfte Renovation mit natürlichen Mitteln: Wiler Baronenhaus erhält Facelift In den Jahren 1993/94 wurde das Baronenhaus am Hofplatz von Wil renoviert. Jetzt werden kleinere Schäden ausgebessert und die Malereien gereinigt. 11.09.2020, 12.45 Uhr

Die Arbeiten an der Süd- und Ostfassade sind abgeschlossen. Jetzt wird auf der Nordseite gereinigt und renoviert. Bild: PD

(pd/ahi) In luftiger Höhe befindet sich gegenwärtig der Arbeitsplatz von Patrick Wolf. Im Korb einer Hebebühne stehend, reinigt der Mitarbeiter der Firma «weber malen gipsen ag» mit einer alkoholischen Spezialmischung und einem gewässerten Schwamm die gesamten Malereien und Scheinmalereien um die Fenster des Baronenhauses. Das Säubern ist ein Arbeitslauf bei der Sanierung der Fassaden der historischen Liegenschaft in der Altstadt von Wil.

Kleinere Schäden

Notwendig ist die Sanierung, «weil, verursacht durch die Witterung, Verschmutzungen und kleine Schäden auftraten, vor allem unter den Fensterbänken», wie sich Fredy Weber in der entsprechenden Mitteilung der Ortsgemeindekanzlei zitieren lässt. Er ist im Ortsbürgerrat der Ortsgemeinde Wil, in deren Besitz sich das Baronenhaus befindet, für die Liegenschaften zuständig. Die letzte Sanierung der Fassaden des 1795 erbauten Baronenhauses fand im Rahmen der Renovation von 1993/1994 statt.

Intensivere Farben

Die Reinigungsarbeiten an der Süd- und an der Ostfassade sind erledigt. Nun werden die Arbeiten an der prominenten, zum Hofplatz ausgerichteten Nordfassade vorgenommen. Das Reinigen mit Reinigungsmittel und Wasser ist lediglich der erste Schritt bei der Sanierung, wie Herbert Weber von «weber malen gipsen ag» ausführt. Nach der Reinigung wird ein mineralisches Fixativ aufgetragen, welches die Kalkmalereien stärkt und die Farben um die Fenster intensiver erscheinen lässt. Bei einem dritten Vorgang werden während der kommenden Wochen die Risse an den Fassaden behoben und die beschädigten Stellen bei den verschnörkelten Malereien unterhalb der Fensterbänke ausgebessert.

Da das Baronenhaus ein Objekt von nationaler Bedeutung ist, wird bei der sanften Sanierung darauf geachtet, dass nur natürliche Mittel verwendet werden. Wie hoch die Kosten ausfallen, ist noch nicht klar. Gemäss Fredy Weber bewegen sich diese in einem tiefen sechsstelligen Bereich.