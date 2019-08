Für den SC Bronschhofen, den FC Sirnach und die zweite Mannschaft des FC Uzwil beginnt am Sonntag die Meisterschaft der 2. Liga regional. Während Bronschhofen vor der Saison der Bestätigung steht, wollen die Hinterthurgauer und die Uzwiler die vergangene Spielzeit vergessen machen.

Saisonstart in der 2. Liga: Bronschhofen setzt auf bewährtes Trainerduo, bei Sirnach und Uzwil II sollen es neue Kräfte richten

Für den SC Bronschhofen, den FC Sirnach und die zweite Mannschaft des FC Uzwil beginnt am Sonntag die Meisterschaft der 2. Liga regional. Während Bronschhofen vor der Saison der Bestätigung steht, wollen die Hinterthurgauer und die Uzwiler die vergangene Spielzeit vergessen machen.

Tim Frei

Sirnachs Thomas Braun (in blau) kurbelt das Spiel gegen Uzwil II an. Am 10. November steht das erste Derby zwischen den zwei Teams der Saison 2019/2020 an. (Bild: Urs Bucher/TAGBLATT)

Kann der SC Bronschhofen die starke Leistung aus der Vorsaison bestätigen? Bleiben beim FC Sirnach die Nebengeräusche aus? Hat die zweite Mannschaft des FC Uzwil diese Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun? Das sind die zentralen Fragen zu den Teams aus der Region vor dem Meisterschaftsstart der 2. Liga regional.

SC Bronschhofen strebt drei Siege aus den ersten drei Partien an

Mit Rang vier war der Wiler Vorortclub die positive Überraschung der vergangenen Saison. Da erstaunt es nicht, hat der SC Bronschhofen die Verträge mit Trainer Spyridon Moutafis und seinem Assistenten Roger Baggenstos schon im Mai verlängert.

Gelingt dem Team nun der nächste Schritt? Die Bronschhofer, die ihr Saisonziel noch nicht definiert haben, sind nicht bekannt dafür, dick aufzutragen. Und so sagt Moutafis:

«Der Ligaerhalt hat oberste Priorität. Schliesslich steht uns eine schwierige Saison bevor.»

Denn Moutafis weiss: Eine starke Spielzeit zu bestätigen, sei nie leicht. Wichtig ist ihm, dass seine Mannschaft einen guten Start erwischt. «Wir haben uns vorgenommen, aus den ersten drei Partien, drei Siege zu holen», sagt Moutafis. Ein ambitioniertes Ziel, bedenkt man das happige Startprogramm mit Partien gegen Rapperswil-Jona II, Uzwil II und Winkeln St. Gallen.

Spyridon Moutafis (Bild: PD)

Im ersten Spiel, zu Hause gegen Rapperswil-Jona, kommt erschwerend hinzu, dass Bronschhofen auf den gesperrten Andi Qerfozi verzichten muss. Der 23-jährige Stürmer war in der vergangenen Saison mit acht Treffern der drittbeste Torschütze des Teams.

Transfers SC Bronschhofen (4. in der Vorsaison) Zugänge: Luka Dunjic (St. Otmar), Jan Breitenmoser (Syracuse/USA), Domenic Kofler (Zuzwil), Andrin Owassapian (eigener Nachwuchs) und Danilo Giannini (eigener Nachwuchs).

Abgänge: Abraham Kliebens (Pause) und Alexander Hafner (Bronschhofen II).

FC Sirnach: Neuer Trainer fordert spielbestimmenden Fussball

Für die Hinterthurgauer liegt der Fokus ebenfalls auf dem Ligaerhalt. «Wir möchten ihn frühzeitig sichern», sagt Sirnachs neuer Trainer Sawwas Exouzidis. Der Deutsch-Grieche wechselte auf diese Saison hin von Frauenfeld zum FC Sirnach.

Der ehemalige Profi erhofft sich, dass sich sein Team im Mittelfeld der

2. Liga positionieren kann. Viel wichtiger ist Exouzidis jedoch, dass seine Spieler an einem Strang ziehen und seine Vorgaben umsetzen – wie jene eines spielbestimmenden Fussballs. In den Testspielen habe dies bereits gut funktioniert.

Sawwas Exouzidis (Bild: PD)

Wiedersehen mit Frauenfeld beim Saisonstart

In der vergangenen Saison lief es den Sirnachern vor allem neben dem Platz nicht wunschgemäss. Da waren etwa die Wechsel auf dem Trainerposten – drei verschiedene Spielleiter versuchten ihr Glück. Mit Exouzidis soll nun alles besser werden.

Bereits seine Premiere hat es in sich, kommt es doch zur Begegnung gegen seinen früheren Verein und Absteiger Frauenfeld. «Ich sehe uns nicht als Favoriten, erwarte aber einen offenen Schlagabtausch», sagt Exouzidis und fügt an: «Ich habe gelernt, dass man die Bedeutung des ersten Spiels nicht überschätzen sollte.»

Transfers FC Sirnach (6.) Zugänge: Paul Martinez (Frauenfeld), Jelid Veliu, Joao Moura, Aldin Mujkanovic (Münchwilen), Gjef Uka (Bazenheid), Robin Rauber (Wängi), Tolga Cakir, Edis Pilica (beide Wil), Okan Aykac und Michael Panic (beide Rückkehr nach Pause).

Abgänge: Marco Soares (Calcio Kreuzlingen), Saif Al Haar, Davide Scarlino (beide Münchwilen), Jigme Gahler (Flawil), Paulo Da Costa (Pause), Kristian Petrovic, Igor Kojic und Shemsi Musliu (offen).

FC Uzwil II setzt auf ein junges Team

Wie bei Sirnach steht auch bei der zweiten Mannschaft des FC Uzwil ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Miro Caktas ist kein Unbekannter in der Region. Nach der Trennung von Trainer Djordje Duvnjak in der vergangenen Hinrunde sprang er als Feuerwehrmann für die letzten zwei Spiele vor der Winterpause ein. Caktas sagt:

«Eine Leistung wie in der vergangenen Vorrunde möchten wir nicht mehr erleben.»

Ziel sei es, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben und erfrischenden Offensivfussball zu zeigen. Dass dies nach dem grossen Umbruch – elf Abgänge, zehn Neuzugänge – nicht von heute auf morgen funktionieren wird, ist sich Caktas bewusst: «Unser junges Team muss sich zuerst finden.»

Miro Caktas (Bild: PD)

Transfers FC Uzwil II (9.) Zugänge: Velin Petrov, Srdjan Radovic (beide Flawil), Dejan Misic (Calcio Kreuzlingen/Spieler und erster Assistent), Pascal Mayer, Yanick Lanker (beide Herisau), Marko Anic (Neuenhof), Timo Niedermann, Matej Gojevic, Dominik Egli (eigener Nachwuchs), Morgan Stäheli (Uzwil III).

Abgänge: Dusan Vasic (Flawil), Beni Farago Beni (Uzwil I), Lazar Stanisic, Vojislav Stojanac, Dusan Djuricic, Milan Prso, Stefan Gavrilovic, Danijel Jovancevic, Ljubisa Palic, Nikola Gavrilovic, Vlado Danilov (offen).