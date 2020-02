«Sabine» entwurzelt Zuzwiler «Weihnachtstanne» und kommt damit den Holzfällern zuvor Seine Tage waren ohnehin gezählt, jetzt ist er weg, der Zuzwiler Weihnachtsbaum. Der Sturm hat ihn entwurzelt. Andrea Häusler 10.02.2020, 17.15 Uhr

Nur noch Holz und Reisig – die «Weihnachtstanne» von Zuzwil ist beseitigt. Bild: Andrea Häusler

Die Tanne prägte das adventliche Zuzwil während rund 15 Jahren. Geschmückt mit Lichterketten tauchte sie das Zentrum um das Areal der ehemaligen Bäckerei Brunner an der Mitteldorfstrasse jeweils in ein warmes, stimmungsvolles Licht. Seit gestern klafft an seinem Platz am nördlichen Ufer des Dorfbachs eine Lücke: Der Wintersturm Sabine hat die Tanne entwurzelt.

Dass der Baum den heftigen Böen des gestrigen Vormittags nicht standgehalten hat, dürfte bestätigen, was der Grundeigentümer in Absprache mit dem Revierförster vor wenigen Wochen festgestellt hatte: Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Entsprechend war entschieden worden, die Tanne zu beseitigen. «Sabine» ist den Holzfällern zuvorgekommen.

Tanne war kerngesund

Trotzdem sagt Fabian Wick von der Wick Baumpflege GmbH, der Stamm und Äste mit seinem Team kurz nach dem Sturmschaden zersägt und das Areal aufgeräumt hat: «Die Tanne war kerngesund.» Dass sie dennoch gefallen war, habe mit verschiedenen ungünstigen Konstellationen zu tun. Einerseits habe der Regen den Boden und damit das Wurzelwerk aufgeweicht und anderseits hätten die Sturmböen Geschwindigkeiten von über 75 km/h erreicht. Das reiche aus, um Ziegel von den Dächern zu fegen und eben Bäume zu entwurzeln – insbesondere solche, die exponiert als Solitärbäume stünden, sagt der gelernte Forstwart und diplomierte Baumpflegespezialist.

Dorf erhält neue Weihnachtsbeleuchtung

Nichtsdestotrotz wird das Dorfzentrum auch dieses Jahr wieder in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen. Neu soll die kleinere Tanne gegenüber der «Bank in Zuzwil» mit Lichtern geschmückt werden. Dies hatte der Gemeinderat bereits im Mitteilungsblatt vom 24. Januar kommuniziert. Gleichzeitig mit der beabsichtigten Beschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung, welche die seit 2001 in allen drei Dörfern aufgehängten Schneekristalle ersetzen soll. Dafür wird eine Projektgruppe mit Mitgliedern des Gemeinderates sowie der Bevölkerung eingesetzt. Wer an einer Mitarbeit interessiert ist, kann sich übrigens noch bis Ende dieses Monats bei der Gemeinderatskanzlei melden.