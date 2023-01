Bolschoi Don Kosaken treten in Sirnach ohne Proteste auf

Russlandbezug Bolschoi Don Kosaken zeigen sich dankbar für das warme Willkommen in Sirnach – eingeladene ukrainische Flüchtlinge bleiben dem Konzert aber fern Am Sonntag kam es zum im Vorfeld umstrittenen Konzert der Bolschoi Don Kosaken in Sirnach. Proteste blieben aus und der Chor widmete dem Organisator des Auftritts zum Dank ein Lied. Christof Lampart, Larissa Flammer 30.01.2023, 12.34 Uhr

Die Bolschoi Don Kosaken bei ihrem Auftritt in Sirnach. Bild: Christof Lampart

Vor Ort war von Kritik nichts zu hören oder zu spüren. An die 200 Personen fanden sich am Sonntag in der evangelisch-reformierten Kirche in Sirnach ein, um das Konzert der Bolschoi Don Kosaken zu hören. Am Männerchor mit Opernsolisten aus verschiedenen osteuropäischen Ländern, der seinen Sitz in Wien hat, war im Vorfeld der laufenden Tournee Kritik aufgekommen. Vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer störten sich an der Plattform, die ein Chor erhalte, der normalerweise in kosakischen Uniformen auftrete und unter anderem Kriegsmärsche singe.

Er habe die in Sirnach wohnenden Ukrainerinnen und Ukrainer nach einem Gespräch zu vergünstigten Preisen zum Konzert eingeladen, sagte Beat Senti, der den Auftritt des Bolschoi-Don-Kosaken-Chores am Sonntag organisiert hatte. Zumal der von Ivan Schalliev geleitete Chor an diesem Nachmittag auch etliche ukrainische Volkslieder sang. «Ich hätte gerne Ukrainer bei unserem Konzert besucht, aber mir ist nicht bekannt, dass jemand gekommen wäre», sagte Beat Senti.

Kritik an Glorifizierung des Militärs

Iryna Wetzel, eine Ukrainerin, die seit über 30 Jahren in der Schweiz wohnt, sagte im Vorfeld des Konzerts gegenüber TVO: «Für mich ist das eine Glorifizierung des Militärs per se. Das tut richtig weh, nachdem wir über den Terror und die blutigen Angriffe auf die zivile Bevölkerung in der Ukraine erfahren haben.»

Angesichts der angespannten Lage verzichtet der Chor zurzeit auf die Präsentation von Kriegsmärschen. Trotzdem kritisiert Wetzel: «Das Repertoire für eine kurze Zeit anzupassen, ist kein richtiges Statement.» Andere Kulturschaffende, die eine klare Position gegenüber Russland bezogen hatten, hätten zum Teil fliehen müssen. Die Bolschoi Don Kosaken dagegen könnten frei reisen und auftreten.

Musik als völkerverbindende Sache

Wer am Sonntag in die Sirnacher Kirche kam, hatte Freude an den sakralen Gesängen und den allerlei Volksliedern aus Osteuropa. Die langjährige Managerin der Chores, Valerie Houdjakov, freute sich über die warme Aufnahme in Sirnach. Im Pausengespräch sagte sie: «Wir sind Musiker und lieben es, mit anderen Menschen unsere Musik zu teilen. Musik ist doch eine völkerverbindende Sache. Was sonst noch Schlimmes auf der Welt – wie dieser Krieg – passiert, dafür kann doch die Musik nichts. Umso schöner ist es, dass wir hier von so vielen, lieben Menschen empfangen werden.»

Andreas Schmidt, Aktuar der Evangelischen Kirchgemeinde Sirnach, hatte im Vorfeld des Konzerts gegenüber TVO ebenfalls das verbindende Element als Gegenstück zum polarisierenden Krieg angesprochen: «Es ist ein kultureller Anlass, mit dem wir auch wieder Brücken bauen wollen.»

Dankbarkeit für den Organisator

Dass den Bolschoi Don Kosaken die anhaltende Kritik über ihr angeblich russlandfreundliches Verhalten doch ziemlich stark zugesetzt haben dürfte, zeigte sich an der Dankbarkeit der Sänger gegenüber Beat Senti. Sie würdigten seinen Einsatz rund um das Sirnacher Gastspiel des Chores mit einem eigens für ihn gesungenen Lied.

Dass Kriegsflüchtlinge im ersten Moment gewisse negative Emotionen gegenüber einem Chor hegen könnten, der vorwiegend russisch-orthodoxe Gesänge und russische Volkslieder und Kosaken-Lieder zum Besten gibt, versteht zwar Beat Senti. Doch gibt der Sirnacher Musikfreund noch etwas anderes zu bedenken: «Der 1921 gegründete Chor war ursprünglich ein Chor aus Sängern, die vor der russischen Revolution geflohen waren. Es könnte dem Chor also nichts ferner liegen als eine politische Parteinahme für einen Krieg.»