«Rund um Uzwil» verschoben: Das Strassenrennen findet neu am 30. August statt Am 3. Mai wäre der Startschuss für das Radrennen «Rund um Uzwil» gefallen. Daraus wird angesichts der Corona-Pandemie nichts. 10.04.2020, 13.30 Uhr

Das Rennen «Rund um Uzwil» wird vom Frühling in den Spätsommer verschoben. Bild: Emilie Lienhard

(tos/pd) Die Covid-19-Pandemie und die deswegen vom Bund verordneten Massnahmen haben das OK von «Rund um Uzwil» veranlasst, das ursprünglich für den 3. Mai geplante Rennen auf Sonntag, 30. August, zu verschieben. Das schreibt das OK in einer Medienmitteilung.