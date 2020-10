Kein Benzin, kein Geld, keine Kreditkarte: Rumänen-Paar versucht in der Region Degersheim hilfsbereite Automobilisten abzuzocken Ein Paar aus Rumänien verunsichert derzeit die Dörfer und Gemeinden rund um Degersheim. Es hält Autofahrer an, gibt vor, kein Benzin mehr im Tank und kein Geld im Portemonnaie zu haben in der Absicht, hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger auszunehmen. Andrea Häusler 16.10.2020, 17.00 Uhr

Die Benzin-Masche ist nicht neu. Bereits vor vier Jahren sorgten Rumänen damit in Deutschland für Schlagzeilen. Symbolbild: Andrea Häusler

Natürlich hätte sie nicht wenden, zurückfahren und anhalten sollen, sagt Claudia Latorraca. Doch in jenem Moment habe sie auf ihr Herz, insbesondere aber auf ihren Sohn gehört, der sie an die ethische Verpflichtung erinnert habe, anderen zu helfen. «Der Typ am Strassenrand wirkte auch ganz sympathisch und eigentlich verfüge ich über eine gute Menschenkenntnis.»

Die Geschichte, die ihr der Mann neben dem dunklen Auto mit rumänischen Kontrollschildern und seine Begleiterin später auftischen, hört sich zwar unglaublich, aber nicht per se unwahrscheinlich an. Von einer Reise nach London sei die Rede gewesen und von drei Kindern, die dort auf sie warteten, erzählt Claudia Latorraca. Vor Degersheim seien sie deshalb gestrandet, weil ihnen das Benzin ausgegangen sei, sie kein Geld hätten und ihre Kreditkarte nicht funktioniere. «Der Frage, weshalb sie denn mit leerem Portemonnaie unterwegs seien, wich der Mann geschickt aus, versicherte stattdessen, dass ich das Geld schon zurückbekäme.»

Von der Tankstelle zur Kantonalbank

Claudia Latorraca lacht. «Selbstverständlich hätte mich allein die Routenwahl von Rumänien nach Grossbritannien stutzig machen müssen», sagt sie. Aber so weit denke man in der Situation halt nicht. So begleitete sie die beiden zur nächsten Tankstelle, verlangte ihre Ausweise und Handynummern. Dass das Plastiksäckchen mit dem Ausweis der Frau auch Geld enthielt, nahm sie zwar war, doch sie reagierte nicht:

«Irgendwie taten mir die beiden

einfach leid.»

So ging sie mit den Fremden zur Bank. Nicht blauäugig an den Bancomaten, sondern bewusst in den mit Kameras ausgestatteten Schalterraum, wie sie betont. Der Mann, der sich zuvor schon nicht hatte ausweisen wollen, verweigerte die Begleitung, die Frau hingegen ging mit.

Es dauerte nur Minuten, da stürzte das Lügengerüst des Rumänen-Paars in sich zusammen. Denn die Geschichte und Absichten der beiden waren hier bereits bekannt. «Der Bankleiter selbst hatte tags davor Vergleichbares erlebt, die vermeintlich Gestrandeten jedoch zu Fuss zur Tankstelle geschickt», erzählt Claudia Latorraca.

Schwarzer Passat und gespielte Trauer

Den beiden Rumänen blieb der Frust, der hilfsbereiten Degersheimerin die Ernüchterung. Über die lokale Facebook-Gruppe warnte sie vor der Masche des Paars aus Osteuropa und erhielt eine ganze Reihe von Reaktionen. «Bei mir war es ein schwarzer VW Passat. Das Pärchen jammerte mir vor, es habe kein Geld und beide fingen wie auf Knopfdruck an zu weinen», schreibt ein ebenfalls Betroffener in seinem Kommentar. Auch er begegnete den beiden kurz nach Degersheim an der Strasse in Richtung Herisau. Ein anderer User will dem Auto mit rumänischen Kennzeichen im «Waldbach» begegnet sein.

Claudia Latorraca weiss, dass das Paar auch in den Nachbargemeinden aktiv war: in Ganterschwil oder in Necker.

Polizei sind die Hände gebunden

Sie hat sich an die Polizei gewandt, den Vorfall gemeldet. Dieser sind jedoch die Hände gebunden. Strafbar gemacht hätten sich die Leute ja nicht, sagt Kapo-Kommunikationschef Hanspeter Krüsi auf Anfrage. «Im Gegensatz zum eigentlichen Betteln ist es nicht verboten, jemanden um Hilfezu bitten. Und ob man Geld geben will, ist jedem Bürger selbst überlassen.» Wie ehrlich es ein Hilfesuchender meint, lasse sich allerdings leicht testen, indem materielle statt finanzielle Unterstützung angeboten wird, sagt Krüsi und ergänzt:

«Warum nicht einem Hungrigen zu Essen offerieren oder einem, dem der Sprit ausgegangen ist, einen vollen Benzinkanister?»

Sollen Begegnungen wie die mit dem Rumänen-Paar in und um Degersheim der Polizei überhaupt gemeldet werden? Hanspeter Krüsi: «Wir können solche Leute überprüfen. Wobei diese meist irgendwo im Schengenraum gemeldet sind.» Polizeikontrollen verunsicherten solche Leute zwar, doch führe dies in der Regel einfach zu einer Verlagerung des Aktionskreises an einen anderen Ort. «Die Leute haben kein Geld», sagt Krüsi und ergänzt: «Leider ist es so, dass jeder, der auf die Mitleidsmasche hereinfällt und Geld gibt, solches Tun fördert.»

Keine potenziellen Einbrecher

Bedenken, dass sich die «Benzinbettler» die Autonummern merken und Hilfeleistende später zu Hause «besuchen» könnten, sind laut Krüsi aber unbegründet: «Einbrecher gehören zu einer anderen Tätergruppierung. Die suchen keinen direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, sondern vermeiden diesen tunlichst.»