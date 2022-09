Eishockey: Die Wiler Nationalspielerin Dominique Rüegg hört auf

Wil Nach vier Meistertiteln und sechs WM-Teilnahmen: Eishockeyspielerin Dominique Rüegg gibt Rücktritt bekannt Die Eishockeyspielerin Dominique Rüegg beendet ihre Karriere. Die Rossrütenerin gewann mit den ZSC Lions viele Titel und spielte in der höchsten Schwedischen Liga. Daniel Monnin Jetzt kommentieren 28.09.2022, 16.30 Uhr

Dominique Rüegg, hier in der Wiler Altstadt, spielte auch ein Jahr lang in Schweden. Benjamin Manser

Die 26-jährige Eishockeyspielerin Dominique Rüegg aus Rossrüti hat ihren Rücktritt erklärt. In einer Mitteilung an das ZSC Lions-Team und die Lions-Verantwortlichen schreibt sie: «Ich höre mit dem Eishockeyspielen auf. Ich habe die Jahre mit euch extrem genossen und bin dankbar dafür, was ich alles mit euch erleben durfte.» Sie stellt auch in Aussicht, dass sie hin und wieder an einem Spiel dabei sein wird.

Dominique Rüegg spielte acht Jahre in der Women’s League, davon sechs für die ZSC Lions Frauen und zwei bei Weinfelden. Mit den Zürcherinnen gewann sie je vier Titel in der Meisterschaft und im Cup. Seit Jahren war die Stürmerin auch ein Eckpfeiler des Nationalteams, mit dem sie an sechs Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teilnahm. Ein Jahr lang spielte die Dominique Rüegg zudem bei Leksands IF in Schweden, in einer internationalen Topliga.

