«Rücksichtslos und unverantwortlich»: Masken in der Region Wil-Toggenburg finden nicht immer den Weg in den Abfallkübel Während in der Region Toggenburg kaum Mehraufwände bei der Strassenreinigung wegen achtlos weggeworfener Masken zu verzeichnen sind, sieht es im Fürstenland etwas anders aus. Uzwiler Werkhofmitarbeiter sammeln täglich 30 bis 40 Masken vom Boden auf. Dinah Hauser 06.11.2020, 05.00 Uhr

Achtlos weggeworfen: Eine Leserin sammelte kürzlich drei Masken vom Boden auf. Bild: PD

Seit fast drei Wochen gilt die erweiterte Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen. Doch wo landen die getragenen Masken? Eigentlich im Abfall. Wer in den Städten und Dörfern der Region unterwegs ist, der merkt: Einige davon schaffen es nicht bis zum Kübel. Abfallbehälter hätte es in der Region jedenfalls genügend.