Das Landhaus in Wil wird dieser Tage abgebrochen – ein Rückblick

Rückblick Das Hotel Landhaus beim Bahnhof Wil wird dieser Tage abgerissen – damit verschwindet ein Stück Stadtgeschichte In diesen Tagen werden die letzten Überreste des Gastlokals Landhaus beim Bahnhof Wil zurückgebaut. Das «Landhaus» hatte eine bewegte Vergangenheit: vom einfachen Gastlokal über ausgelassene Fachnachtsabende bis zu einem Brand. Adrian Zeller Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen Tagen werden die letzten Überreste des Hotels Landhaus abgebrochen. Bild: Adrian Zeller

Beim Abriss der Gebäude auf dem Landhaus-Areal kommt bei einigen Wilerinnen und Wilern nostalgische Wehmut auf. In einem Internet-Forum schreibt ein Mann, er habe im Dancing Arcade praktisch seine ganze Jugend verbracht. Eine Frau schwärmt von vielen schönen Nächten, die sie früher im «Landhaus» verlebt habe.

Weitere Kommentierende sind erleichtert, dass die baufällige Liegenschaft endlich verschwindet. So oder so, offensichtlich war das «Landhaus» für einige Stadtbewohner weit mehr als eine Gewerbeliegenschaft, es war ein Stück Identität Wils sowie ein Ort von prägenden persönlichen Erinnerungen.

Bald ist nichts mehr zu sehen: Stück für Stück wird das «Landhaus» am Bahnhof Wil abgerissen. Bild: Pablo Rohner

Bauboom Ende 19. Jahrhundert

Über 140 Jahre prägte das «Landhaus» das Erscheinungsbild des Bahnhofquartiers mit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebten die Wilerinnen und Wiler einen boomartigen Aufschwung ihres Städtchens. Mitauslöser war der sukzessive Bau von Bahnverbindungen in alle Himmelsrichtungen. Auch die florierende Stickereiindustrie spielte eine wichtige Rolle. In der Bahnhofsregion entstand um die Geleise ein neues Quartier ausserhalb der Altstadt.

«Zwischen 1866 und 1880 erreichte die Bautätigkeit in Wil ein bisher unbekanntes Ausmass, 160 Neubauten entstanden in diesen 15 Jahren», schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der 2020 erschienenen Wiler Stadtchronik. Zwischen 1850 und 1900 nahm die Wiler Bevölkerung von rund 1500 auf rund 5000 Personen zu. Gemäss den beiden Historikern stärkten in dieser Phase die neuen Verkehrsverbindungen die Rolle Wils als Regionalzentrum.

In seiner Ursprungszeit war das «Landhaus» lediglich ein Speiserestaurant. Bild: wilnet

Wein, Bier und schmackhafte Küche

In der Bahnhofsregion entstanden verschiedene neue Gastlokale, um 1870 etwa das «Neuschöntal». 1876 wurde, an der Stelle des heutigen Derby-Hochhauses, das Hotel Bahnhof Terminus eröffnet. Und 1880 kam an der Unteren Bahnhofstrasse die «Restauration zum Landhaus» hinzu. Gemäss dem verstorbenen Freizeitgeschichtsforscher Willi Olbrich standen in ihr anfänglich «reelle Weine und Bier, auch gute schmackhafte Küche» im Angebot.

Ab 1893 entwickelte sich ihr späterer Ruf als Unterhaltungslokal, insbesondere ab 1901, als die Liegenschaft einen Saalanbau erhielt. Mit einem Konzert der Wiler Chöre Concordia und Harmonie, dem protestantischen Kirchengesangsverein sowie der Stadtmusik startete eine langjährige Tradition an Veranstaltungen: «In den folgenden Jahren wurden im Landhaus musikalische Darbietungen zuhauf geboten», schreibt Olbrich. Es trat beispielsweise das A-cappella-Männerquartett Rheingold aus Zürich auf wie auch das Stadttheater Schaffhausen mit einer Komödie.

1901 erhielt die Liegenschaft einen Saalanbau. Bild: wilnet/ETH-Bibliothek

Attraktion in Fasnachtszeit

Das «Landhaus» entwickelte sich zu einem Gastronomiekomplex mit Hotelzimmern, mit zwei Gaststuben sowie einer Bar und einem Dancing im Untergeschoss. Einen überregionalen Ruf erreichte es durch seine aufwendigen Fastnachtsevents, die mit dem Slogan «Grösste Dekoration der Schweiz» beworben wurden.

Willi Olbrich hielt dazu in seinem 1989 erschienenen Werk «Gastliches Wil» fest: «Peter Bigler, der initiative Wirt, versteht es vor allem zur Fastnachtszeit, das ‹Landhaus› zur Attraktion zu machen, wenn er seine Grossdekoration mit mehr oder weniger nackter Haut verziert.»

Wie der damalige Geschäftsführer des Hotels Landhaus, Sascha Syla, 2015 in einem Zeitungsinterview erklärte, habe man in seinem Lokal in der Hochphase während der Fastnacht jeweils 25 zusätzliche Servicekräfte beschäftigt. Die Gäste seien aus der ganzen Schweiz gekommen. Mit den Jahren liess der Zustrom der Kunden allerdings nach. Als Gründe nannte Syla unter anderem das Rauchverbot in Gastlokalen sowie die gesunkene Promillegrenze im Strassenverkehr.

Brandschaden von über 3 Millionen Franken

Am 26. Juni 1998 brach laut dem Internetlexikon wilnet.ch um 6.33 Uhr im «Landhaus» ein grösserer Brand im Bereich der Zimmer aus. Das Gerücht von Brandstiftung wurde rasch nach den Löscharbeiten dementiert, die Experten vermuteten den Ursprung im Bereich eines Kühlschranks. Das Schadensausmass wurde auf 3,3 Millionen Franken beziffert. Hinzu kam der Ausfall von Mieteinnahmen; der frühere Saal war in Ladengeschäfte umgebaut worden. Personen waren durch das Feuer nicht zu Schaden gekommen.

Im Anschluss an den Brandfall kam es erneut zu Diskussionen über die bereits frühere geplante Überbauung auf dem Landhausareal. Es sollte nochmals 24 Jahre dauern, bis kürzlich mit den Bauarbeiten gestartet werden konnte.

1998 entstand bei einem Brand ein Schachschaden von über 3,3 Millionen Franken. Bild: wilnet

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen