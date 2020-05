Rückschlag am regionalen Arbeitsmarkt: Kurzarbeit für über 30 Prozent Beschäftigten aus den Regionen Wil und Toggenburg Die Coronakrise hat schweizweit zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Betroffen sind auch die Wahlkreise Wil und Toggenburg, wenn auch unterschiedlich stark. Über 30 Prozent der Beschäftigten leisten im Mai Kurzarbeit. Andrea Häusler 22.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viel Arbeit für die RAV: In den meisten Gemeinden stieg die Zahl der Stellensuchenden seit «Corona» an. Bild: PD

Wer derzeit eine Stelle sucht, hat es schwer, egal, in welcher Ecke der Schweiz er wohnt. Kaum ein Unternehmen stellt aktuell Personal ein. Und was sich bereits in früheren Krisen gezeigt hatte, zeichnet sich neuerlich ab: Junge Menschen finden kaum den Einstieg ins Berufsleben und werden, sollten sie diesen bereits geschafft haben, schneller entlassen als ältere Arbeitnehmende. Die Zahlen, welche die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen für den Monat April vorlegt, bestätigen, dass die Zunahme der Arbeitslosigkeit auch vor der Ostschweiz und den Wahlkreisen Wil und Toggenburg nicht halt macht. Und, dass die Krise jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch hier mit besonderer Härte trifft.

Der Blick über die acht Ostschweizer Wahlkreise zeigt, dass St.Gallen vom coronabedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit bisher am wenigsten betroffen ist: Die Zahl der Stellensuchenden lag im April 21,9 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vergleichsweise glimpflich davon gekommen sind auch die Wahlkreise Toggenburg und Wil, die per Ende April mit einem Plus von 22,6 Prozent beziehungsweise 27,6 Prozent die Ränge zwei und drei belegen. Das Schlusslicht trägt das Sarganserland mit einem Anstieg von 50 Prozent.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass im April im Wahlkreis Wil insgesamt 1864 Stellensuchende gemeldet waren. Das sind 76 Personen mehr als noch im März dieses Jahres und 403 Personen mehr als im April 2019. Im Toggenburg befanden sich 792 Personen auf der Suche nach einer Stelle, 45 mehr als im Vormonat. Besser hatte es noch im April 2019 ausgesehen. Damals waren im Wahlkreis Toggenburg 646 Stellensuchende registriert.

In Nesslau sinkt die Arbeitslosenzahl

tIn den meisten Gemeinden der beiden Wahlkreise stiegen die Arbeitslosenzahlen in den ersten Monaten des laufenden Jahres an. Ausnahmen bilden Jonschwil und Degersheim im Wahlkreis Wil sowie Lütisburg und Wattwil im Toggenburg, wo die Zahlen weitgehend unverändert geblieben sind. In Nesslau ist die Arbeitslosenzahl seit Januar 2020 sogar gesunken: von 1,3 Prozent auf 0,8 Prozent. Wobei die prozentualen Anteile stets auch im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten in den einzelnen Gemeinden interpretiert werden müssen.

Uzwil und Lichtensteig mit höchstem Anteil

Die mehrheitlich steigende Tendenz manifestiert sich anschaulich, wenn die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur Wohnbevölkerung gesetzt wird. Im Wahlkreis Toggenburg stieg der Prozentsatz der Stellensuchenden in Relation zur Bevölkerung innert Jahresfrist von 1,1 auf 1,7 Prozent. Im Wahlkreis Wil erhöhte sich der Prozentsatz zwischen April 2019 und April 2020 von 1,6 Prozent auf 2,2 Prozent.

Bezogen auf die einzelnen Gemeinden war der Anteil Stellensuchender im Verhältnis zur Wohnbevölkerung in Niederhelfenschwil mit 0,6 Prozent am kleinsten, in Uzwil mit 2,9 Prozent am höchsten. Im Wahlkreis Toggenburg hatte Lichtensteig mit 3,6 Prozent den höchsten und Hemberg mit 0,4 Prozent den tiefsten Anteil.

Die Generation der Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die 15–24-Jährigen, ist überdurchschnittlich betroffen. Über alle Regionen hinweg.

Kurzarbeit für 11872 Personen im Wahlkreis Wil

Für den Monat Mai wurde im Kanton St.Gallen von gegen 9000 Betrieben für 98030 Mitarbeitende Kurzarbeit vorangemeldet und bewilligt. Zum Vergleich: Vor Jahresfrist waren etwas über 900 Mitarbeitende aus zwölf Betrieben von Kurzarbeit betroffen. Die Voranmeldungen entsprechen rund einem Drittel der Beschäftigten im Kanton.

Dabei ist der produzierende Sektor mit 38 Prozent stärker betroffen als die Dienstleistungen (32 Prozent). Dementsprechend weist das Rheintal, gemessen an der Gesamtbeschäftigung, mit 45 Prozent den höchsten Wert aus. Im Wahlkreis Toggenburg sollen 4957 der 22561 Beschäftigten (22 Prozent) reduziert arbeiten. Nahe am kantonalen Durchschnitt von 32,5 Prozent liegt der Wahlkreis Wil, wo für 11872 der 38996 Beschäftigten (30,4 Prozent) Kurzarbeit angemeldet worden ist.