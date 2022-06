Damals: Zeitungsberichte vor x Jahren

Rubrik Zahntechniker ohne Schulbildung: Nein zu verpfuschter Gesundheit, Nein zur Initiative Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 16.06.2022, 15.04 Uhr

Vor zehn Jahren haben im Büntberg die Bauarbeiten für das neue Bauernhaus und den Stall begonnen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

10. Juni: Wattwil. Zur Abstimmung. Bürger aufgepasst! Die Zahntechniker wollen ohne ordentliche Schulbildung, ohne Kenntnis der Zusammenhänge, die zwischen den Zähnen und den übrigen Organen des Körpers bestehen, ohne die Wirkung der von ihnen abgegebenen Medikamente zu kennen, die für die Volksgesundheitspflege so wichtige Zahnheilkunde betreiben. Das wollen wir uns und unseren Kindern nicht zuleide tun. Dagegen verlangen wir mit dem Kantonsrat, dass der Regierungsrat nicht mehr länger zögere, die Zahnheilkunde und die Zahnpflege den weitesten Kreisen der Bevölkerung zugänglich zu machen. Mit gutem Willen ist dies möglich. Eine Verbilligung der Zahnpflege ist nur auf diesem Wege zu erzielen, niemals aber aufgrund des vorgeschlagenen Gesetzes. Durch die Annahme der Initiative werden alle Anstrengungen für die Durchführung und Verbilligung der Volkszahnpflege verunmöglicht. Daher Zahntechniker-Initiative: Nein!!

Vor 50 Jahren

9. Juni: Degersheim. Der 6. Juni 1972 ist als Freudentag in die Geschichte Degersheims eingegangen. Die prächtige öffentliche Parkanlage im Dorfzentrum und die neue Telefonzentrale wurden eingeweiht. Zur Feier der Dorfbrunnenanlage hatten sich der Kreispostdirektor, der Künstler und der Architekt, die Vertreter der örtlichen Behörden und Presse sowie zahlreiche weitere Gäste eingefunden. Mit Spannung und freudiger Erwartung folgten Kinder und Erwachsene der Enthüllung der Brunnenfigur. Sie stellt ein währschaftes Toggenburger Mädchen dar, das auf den Armen wohlbehütet ein Lamm trägt. In einem Kurzreferat zur Eröffnung der neuen Telefonzentrale wurde das Funktionieren und die Bedeutung des Telefons für die Öffentlichkeit gestreift. Aufschlussreich war ein Blick in die Geschichte des Telefons in Degersheim, das hierorts schon am 14. April 1888 Einzug hielt, mit einer Zentrale im Postbüro.

Vor 20 Jahren

13. Juni: Lichtensteig. Europas grösste Eisenbahnanlage Spur 0 wird in der Thuro-Plast aufgestellt. Derzeit steht die fünfhundert Quadratmeter grosse Eisenbahnanlage im Löwenbräu-Areal in Zürich zerlegt und in Kisten verpackt. Ab dem kommenden Frühjahr soll sie mehr als 10’000 Touristen pro Jahr ins Städtli bringen.

Vor 10 Jahren

9. Juni: Wattwil. Der Büntberg ist ein schönes Fleckchen Erde und rund um Wattwil die einzige Alp, auf der ganzjährig gewohnt wird. Die Familie Arnet bewirtschaftet in der dritten Generation den Landwirtschaftsbetrieb auf dem Büntberg. Fast zuoberst, zumindest aber am Ende der geteerten Strasse thront das alte Bauernhaus. Nicht mehr lange, denn gestern trafen sich die Mitglieder der Baukommission mit der Pächterfamilie und Baggerführer Bruno Baumann zum Spatenstich. Letzterer wird das alte Haus dem Erdboden gleich machen. Die landwirtschaftliche Liegenschaft gehört der Gemeinde Wattwil. Da das Haus sehr alt und in schlechtem baulichem Zustand ist und der Stall nicht mehr den Tierschutzvorschriften entspricht, entschloss sich der Gemeinderat, den Stall und das Haus zu erneuern. (red)