Rubrik Damals: Fräulein Schopfers Haarpflegetipps: Natürliche Mittel und keine scharfen Stoffe Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 03.05.2022, 12.00 Uhr

Galloways sind sehr leichtkalbig. Auch dieses Kälbchen brauchte keinen Tierarzt, um auf die Welt zu kommen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. Mai: Wattwil. Dass das lebensfrohe und gesunde Fussballspiel auch in Wattwil seine Anhänger besitzt, beweist die Tatsache, dass am 29. April eine Vereinigung junger Sportsfreunde sich unter obigem Namen zusammengeschlossen hat, um den Fussballsport, verbunden mit Leichtathletik, auch in unserer Gemeinde nach besten Kräften zu pflegen und zu fördern. Neueintretende sind jederzeit kameradschaftlich willkommen.

3. Mai: Wattwil. Am 5. Mai findet in der «Toggenburg» ein Vortrag von Fräulein Louise Schopfer aus St. Gallen über «Die Pflege der Haare» statt. Wo die Vortragende bisher aufgetreten ist, haben ihre Ausführungen, die durch praktische Erklärungen am eigenen reichen Haarwuchs wirksam unterstützt werden, lebhaftes Interesse erweckt. Ein schöner Haarwuchs ist eine Zierde für Jedermann und sollte für die Haarpflege unbedingt noch mehr getan werden. Frl. Schopfer berührt in ihrem Vortrag alles, was den Haaren schadet und was zu ihrem Gedeihen beiträgt. Dabei empfiehlt sie nur natürliche Mittel und warnt vor Anwendung scharfer Stoffe. Der Vortrag bietet namentlich für Frauen und Töchter Interesse.

Vor 50 Jahren

1. Mai: Oberhelfenschwil. Von der Käsereigenossenschaft Oberhelfenschwil ist das Gesuch eingegangen um Einführung des Abendverkaufes jeweils am Freitag-Abend bis 20 Uhr. Die Ladenbesitzer von Oberhelfenschwil und Wasserfluh haben sich jedoch eindeutig gegen eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten ausgesprochen, da bei der geltenden Ordnung die Läden bereits während 11 Stunden täglich offen gehalten werden, was über den üblichen Oeffnungszeiten liegt. Der Gemeinderat hat das Gesuch um Einführung eines Abendverkaufes abgelehnt. Die Ladenbesitzer hoffen, dass die Hausfrauen trotzdem ihre Einkäufe während den bestehenden Ladenöffnungszeiten tätigen können.

Vor 20 Jahren

30. April: Brunnadern. Sepp Manser züchtet in Brunnadern einer der ältesten domestizierten Rinderrassen. Die kleinen, robusten Galloway-Rinder zeichnen sich durch enorme Genügsamkeit, Friedfertigkeit und naturfreundliches Äsungsverhalten aus. Probleme kann es höchstens geben, wenn Spaziergänger glauben die drolligen Kälber seien Spielkameraden. Die Kühe und vor allem der «Boss» der Herde, der Stier, verteidigen ihren Nachwuchs und greifen gesenkten Hauptes an, eine ganz natürliche Reaktion. «Meine Nachbarn und auch die Hundehalter verhalten sich sehr vorbildlich und lassen die Tiere in Ruhe weiden», lobte Sepp Manser.

Vor 10 Jahren

3. Mai: Nesslau. Das kantonale Bildungsdepartement hat allen zehn bisherigen Talentoberstufen die definitive Bewilligung als Talentoberstufe erteilt. Darunter ist auch die Sportschule Nesslau. Schülerinnen und Schüler im Kanton St. Gallen können im Rahmen der Hochbegabtenförderung an der Oberstufe eine Talentschule für Sport oder Kunst besuchen. (red)