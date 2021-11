Rubrik Damals: Rückwärts zum Solar-Sieg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 02.11.2021, 12.00 Uhr

Max Gmür dreht Polarität und Fahrzeug um 180 Grad und fährt mit der frontgetriebenen «Spirit of Moslig» zum ungefährdeten Sieg. Bild: PD

Vor 100 Jahren

2. November: Wildhaus. Im Alpsteingebiet sind dieses Jahr von Hochwildjägern mehrere Adler beobachtet worden. Einem Jäger von Wildhaus gelang es, ein prächtiges Exemplar zu schiessen. Einige Tage später wurde ein zweites Exemplar erlegt, ein stattliches Männchen mit 2 Metern 20 Flügelspannweite.

2. November: Wattwil. Die Hauptstrasse nach der Wies bot letzten Samstag ein ungewohntes Bild: eine Zügleten grossen Stils. Die 7 neu erstellten Zweifamilien-Häuschen der Baugenossenschaft Rietwies standen bezugsbereit da und 14 Familien fanden ein neues wohnliches Heim unweit ihrer Arbeitsstätte.

Die neu geschaffene Wohnkolonie, hart an der Staatsstrasse bei der Einmündung der Schmidbergstrasse, präsentiert sich mit dem Bannereggwald im Hintergrund vorzüglich, wie «us em Drückli», wie der Toggenburger sagt. Wer nun aber glaubt, die Wohnungsnot habe sich durch diese Neuanlage wesentlich gebessert, befindet sich im Irrtum.

Noch sind Familien vorhanden, die schon Monate vergeblich auf eine passende Unterkunft warten.

Vor 50 Jahren

1. November: Neu St. Johann. «Johanneum» mit Hauptkontingent St.Galler- und Thurgauer-Kinder. Das verflossene Jahr 1970 war in dem 67jährigen Bestehen dieses grössten auf privater Grundlage existierenden Heims für geistig Behinderte mit Sonderschulen, Lehrwerkstätten und Haushaltungsschule ein eigentlicher Markstein, konnte doch nach 3 1/2jähriger Bauzeit die beiden dem Johanneum gehörenden Flügel, des ehemaligen Klosters St. Johann im Thurtal, am Samstag vor dem Eidg. Bettag in offizieller Feier ihrer Bestimmung übergeben werden, was nicht nur für Behörden, Denkmalpflege und Lehrpersonal, sondern vor allem auch für die Schüler und Insassen der übrigen Heime zu einem eigentlichen Freudentag gestaltet wurde, zumal damit auch die Einweihung der Lehrwerkstätten verbunden war.

Am Jahresende zählte das Heim 320 Kinder und Zöglinge, darunter 17 externe, und mit 190 st.Gallischen, 28 thurgauischen, 16 zürcherischen und 11 appenzellischen ist seine Bedeutung für die engere Ostschweiz dargetan.

Vor 20 Jahren

1. November: Ebnat-Kappel. Am Freizeitgespräch und der Landwirtschaftsveranstaltung der FDP Mogelsberg zeigte Reto Zingg, Ebnat-Kappel, die Arbeit der Schweizerischen Stiftung für Vogelschutzgebiete auf. An vielen Beispielen bewies er, dass die Landwirtschaft und der Naturschutz Hand in Hand arbeiten und dabei beide Seiten einen Gewinn haben können.

Vor einigen Wochen fiel in den Handänderungen der Gemeinde eine Waldschenkung zugunsten der Schweizerischen Stiftung für Vogelschutzgebiete auf. Diese Nachricht machte vor allem die Landwirte neugierig. «Was wohl soll nun mit diesem Waldstück passieren?», fragten sich einige von ihnen. Dies veranlasste die Verantwortlichen der FDP, Reto Zingg, die in dieser Beziehung wohl kompetenteste Person, zu einem Referat einzuladen.

Anhand vieler Dias zeigte Reto Zingg die Vielfalt der Aufgaben und gelungene Resultate auf. Lebensräume für Reptilien, Kleinsäuger und Heckenvögel wurden geschaffen. Der Referent betonte jedoch auch, dass es in jedem Falle abzuwägen gälte, was sinnvoll sei. «Nachhaltigkeit heisst für mich, den Kindern Lebensqualität und Vielfalt zu hinterlassen!», schloss Reto Zingg seine interessanten Ausführungen.

Vor 10 Jahren

1. November: Wattwil/Mosnang. Max Gmür ist mit der «Spirit of Moslig» einer der Ersten an der Rennbahn bei der Wattwiler Markthalle. Ob das Ding, das er da gebastelt hat, auch wirklich gut läuft und vor allem renntauglich ist, hat er noch nie so richtig ausprobieren können. Funktionell ist alles okay. Doch ist es auch schnell? Wird es mit den Konkurrenten mithalten können? Fährt es um den Sieg? Die «Spirit of Moslig» fährt für die Gemeinde Mosnang.

Auch Max Gmür hat die Regeln des ersten Solar-Modellauto-Rennens von Energietal Toggenburg studiert. Zwei Solarzellenpanels sind vorgeschrieben und ein bestimmter Motor, keine fremdbetriebenen Hilfsaggregate oder Batterien. Weil die Panels nur wenig Strom generieren, muss das Fahrzeug leicht sein. Seine Dreiradkonstruktion fährt nicht sauber geradeaus. Der Schreibtischhandwerker greift zum Lötkolben. Lötet den Plus auf Minus und Minus auf Plus. Der Motor dreht jetzt rückwärts.

Die «Spirit of Moslig» fährt jetzt natürlich nicht rückwärts. Es wird ganz einfach verkehrt an den Start gestellt. Gmürs Gedanke: Ziehen ist für den Geradeauslauf besser als Stossen. Mit diesem Trick degradiert er sämtliche Konkurrenten, gewinnt fast alle Vorläufe sowie die Finalläufe und wird strahlender Sieger des ersten Solarmodellautorennen der Toggenburger Gemeinden.