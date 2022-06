Rubrik Damals: Libinger Glockenspiel ist weit gereist Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 28.06.2022, 12.00 Uhr

Wieder aufgetaucht: Das berühmte mobile Libinger Glockenspiel heisst heute «Travelling Carillon De Paltz». Bild: PD

Vor 100 Jahren

28. Juni: Wattwil. In letzter Zeit sind mehrere hier ansässig gewesene Männer, teilweise mit Familien, nach Brasilien ausgewandert, um dort ihr Glück zu versuchen. Mögen ihnen Enttäuschungen erspart bleiben.

28. Juni: Toggenburg. Stimme aus dem Publikum. Eine Rücksichtslosigkeit in höchstem Grade wurde in der Nacht vom Samstag auf Sonntag verübt. Kurz vor 12 Uhr wurde die Einwohnerschaft durch mehrere dröhnende Böllerschüsse aus dem Schlafe geweckt, denen gegen 2 Uhr weitere folgten. Wie man heute vernimmt, sollen dieselben einem zurückgekehrten Hochzeitspaare gegolten haben. Ist die Hochzeitsschiesserei infolge der vielen Unglücksfälle, die dadurch entstehen, an sich schon zu verurteilen, so muss dies in noch vermehrtem Masse geschehen, wenn es in obiger rücksichtsloser Art gehandhabt wird.

Dieser sträfliche Leichtsinn hat einen Sturm der Entrüstung im Publikum hervorgerufen und es ist zu erwarten, dass diesen übereifrigen nächtlichen Ruhestörern ein exemplarischer Denkzettel verabreicht wird.

Vor 50 Jahren

23. Juni: Hemberg. Im vergangenen Jahr hatten die Stimmbürger der Katholischen Kirchgemeinde Hemberg der Renovation ihres Gotteshauses beigepflichtet. Nun umzingeln seit einiger Zeit mächtige Gerüste das altehrwürdige Gebäude. Vor allem der Turm aus dem Jahre 1214 hat eine Auffrischung dringend nötig. Aber auch das in den Jahren 1781/82 angebaute Schiff wird innen und aussen aufgeputzt.

Die Arbeiten, welche von der kantonalen Denkmalpflege überwacht werden, sollen sich bis ins nächste Frühjahr hinausziehen. An die Erneuerungskosten von rund einer Million Franken beteiligen sich neben der Katholischen Kirchgemeinde Hemberg auch Bund und Kanton.

Vor 20 Jahren

27. Juni: Wattwil. Immer mehr Abfall wird aus fahrenden Autos auf die Strassen geworfen. Vor vier Monaten wurden Strassenränder und Böschungen an der Umfahrungsstrasse Lichtensteig sauber geräumt. Nun haben die Mitarbeiter des kantonalen Strassenkreisinspektorates wieder einen guten Kubikmeter Müll gesammelt. «Es wird immer schlimmer», ist der Grundtenor der Mitarbeitenden.

Nicht nur Kleinmüll wird am Strassenrand entsorgt, die Mitarbeiter des Strassenkreisinspektorates Wattwil fanden auch schon grössere Stücke. Offenbar war beispielsweise jemandem die Polstergruppe daheim verleidet. Er oder sie stellte sie kurzerhand am Strassenrand wieder auf.

Ein Zürcher Automobilist, der gleich einige Abfallsäcke an einem Ausstellplatz deponierte, musste schliesslich eine beträchtliche Busse bezahlen. Auch das Altpapier hatte der Mann nicht korrekt entsorgt. Das war höchst unklug. Denn die in einen Müllsack gestopften Zeitungen waren fein säuberlich mit Name und Adresse ihres Abonnenten versehen. Dumm gelaufen!

Vor 10 Jahren

28. Juni: Libingen. Die Wirtin des «Rössli» in Libingen, Priska Brändle, ist kürzlich auf das ehemalige Libinger Glockenspiel gestossen. Holländer, die es 1965 im Auftrag von Walter Meierhans im Weiler Hofen montierten, besuchen Libingen ab und zu. Sie gaben ihr den entscheidenden Hinweis, einen Prospekt. In einem eigens dafür errichteten Turm im Weiler Hofen bei Libingen war das Glockenspiel von 1965 bis 1979 untergebracht. Das weltweit grösste mobile Glockenspiel mit 59 Glocken befindet sich seit 1997 in Besitz des Holländers E. S. Raatjes. (red)