Rubrik Damals: Donnerlöcher sind keine Moloks Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 26.07.2022, 12.00 Uhr

Hansueli Forrer, Senn von der Alp Hinderrisi, ärgert sich über diese leeren Benzinfässer, die jemand in dieses Felsloch geworfen hat. Bild: PD

Vor 100 Jahren

26. Juli: St. Peterzell. Nach Wattwil kommt nun für unser Dorfgebiet die ersehnte Strassenteerung zur Durchführung. Mit den Vorarbeiten ist bereits begonnen worden; die Walzung und Teerung der Staatsstrasse sollen bis nach dem benachbarten Wald fortgeführt werden. Auch die Gemeinde hat einen Beitrag an die Arbeiten zu leisten.

Vor 50 Jahren

24. Juli: Bazenheid. Die Entwicklung des Dorfes Bazenheid macht auch bei den SBB nicht Halt. Seit geraumer Zeit sind auf der Station Bazenheid weitgreifende Umbau- und Erneuerungsarbeiten im Gange. So wurde vor etwa zwei Jahren auf dem östlich des Stationsgebäudes gelegenen Bahnareal ein einstöckiger Neubau für Toilettenanlagen, Kiosk und Räumen für Armaturen der neuen Sicherungsanlage gebaut. Anfang Juni nun, so berichtet «Der Alttoggenburger», wurde die längst fällige Aussenrenovation des Stationsgebäudes in Angriff genommen, der vor Jahresfrist eine Innenrenovation vorausging.

An der Hauptstrasse haben die alten Barrieren ebenfalls ausgedient. Sie mussten einer mit Blinklicht und Warnsignalen ausgestatteten modernen vierteiligen Barrierenanlage weichen, die nun dem ständig steigenden Strassenverkehr gerecht wird und den Autofahrer frühzeitig und eindrücklich auf die nahende Gefahr aufmerksam macht. Die grösste Erneuerung auf technischem Gebiet wurde mit der Inbetriebnahme der elektrischen Sicherungsanlage abgeschlossen.

Vor 20 Jahren

25. Juli: Unterwasser. Wenn im Winter viel Schnee liegt oder im Frühling das Schmelzwasser fliesst, leiden darunter die Wanderwege. Ein Weg, der momentan saniert und ausgebaut wird, ist der Kantonsweg am Chäserrugg. Er hat historische Bedeutung. Historisch ist der Pfad in dem Sinn, dass er schon seit geraumer Zeit besteht. Da der Verbindungsweg vom Toggenburg nach Walenstadt auch von Bauern, welche ihr Vieh über den Wanderweg auf die Alp Hinterrisi treiben, genutzt wird, ist die Instandstellung auch ein Bedürfnis der Landwirte. Ohne einen begehbaren Weg kann die Alp nicht bewirtschaftet werden.

Vor 10 Jahren

20. Juli: Wildhaus. Der Spruch «Aus den Augen, aus dem Sinn» hat schon länger eine Bedeutung. Höhlenforscher sind beim Abseilen in einem Höhlenschacht auf jede Menge «Güsel» aus vergangenen Jahren gestossen. Seit vier Jahren sind sie daran, den «Abfallschacht», wie sie ihn nennen, zu säubern. Hansueli Forrer ist Senn auf der Hinderrisi zwischen dem Chäserrugg und dem Gamserrugg. In dieser Region haben Höhlenforscher bis jetzt 140 unterirdische Höhlen entdeckt, die teilweise kilometerlange Höhlensysteme bilden.

Schächte, die zu solchen Höhlen führen, werden im Volksmund «Donnerloch» genannt. Sie heissen so, weil es rumpelt, wenn man einen Stein in einen solchen Höhlenschacht hinunterwirft. Sie können sehr tief sein. Wie tief genau, das wusste Hansueli Forrer lange nicht. «Mein Grossvater, mein Bruder und ich warfen allerlei ‹Güsel› in die Donnerlöcher hinunter», gibt er unumwunden zu.

Sie hätten aber nicht genau gewusst, was es mit diesen Löchern auf sich hat und wie sie entstanden sind. «Natürlich haben wir auch Steine in die Donnerlöcher geworfen, um anhand des Geräusches ungefähr abschätzen zu können, wie tief sie sind», erzählt Hansueli Forrer. (red)