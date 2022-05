Damals: Aufwertung des Wattwiler Zentrums vor 20 Jahren

Rubrik Damals: Aufwertung des Wattwiler Zentrums Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 17.05.2022, 14.00 Uhr

Das Wattwiler Zentrum soll umgestaltet werden. Vor 20 Jahren wurde ein Projekt erarbeitet. Bild: PD

Vor 100 Jahren

13. Mai: Ebnat. Hier zeigte sich dem Volke wieder einmal ein alter Frühlingsbrauch, nämlich eine «Brautfuder-Tragete». Vom Hause des Lieferanten weg trugen Freunde und Bekannte des Brautpaares die stattliche Aussteuer durch beide Dörfer nach dem Juggen. Es war eine Freude, die circa 20 Personen zählende Einerkolonne, die mit allerhand Möbelstücken beladenen kräftigen Burschen und Männer, die ihre hellen Jauchzer erschallen liessen, und als Abschluss die frischen Töchter mit Wäsche gefüllten Zainen, mitanzusehen. Ein schöner alter Brauch – ein Stück Heimatschutz!

Kleinanzeige: «Heiratsgesuch». Witwer, in den 40er-Jahren, mit schönem eigenem Heim, wünscht mit älterer Tochter oder Witwe in Bekanntschaft zu treten, etwas Vermögen erwünscht. Offerten an die Expedition dieses Blattes.

Vor 50 Jahren

17. Mai: Wattwil. Haben Sie ihn schon kontrollieren lassen? Den Auspuff nämlich ihres Wagens. Wenn nicht, wird Ihnen jetzt in Wattwil eine günstige Gelegenheit dazu geboten. In Zusammenarbeit mit dem Touring Club der Schweiz und im Rahmen der Aktion «Gesundes Dorf» führt die Pro Wattwil diese Woche eine gross angelegte Auspuffkontrolle für jedermann durch.

Bereits am ersten Aktionstag haben über 80 Automobilisten die Chance wahrgenommen und ihren Wagen hinsichtlich der Abgase und der Geschwindigkeitsmessung durch Fachleute kostenlos prüfen und notfalls nachregulieren lassen. Wollen nicht auch Sie einen kleinen Beitrag zur Gesunderhaltung der Toggenburger Luft leisten und ihr Auto vorführen?

Vor 20 Jahren

17. Mai: Wattwil. Planauftrag erteilt. Aufgrund der Bevölkerungsumfrage, einer Studie des VCS, einer Klausurtagung des Gemeinderates und von tagtäglichen Feststellungen vor Ort kam der Gemeinderat an einer Sitzung im August 2001 zur Überzeugung, dass das Zentrum von Wattwil aufgewertet werden soll und eine bessere Verkehrsführung gefunden werden muss.

Anfang Januar 2002 wurden fünf Planungsbüros zu einer Offertstellung für eine Umgestaltung des Wattwiler Zentrums eingeladen. Das Angebot des berücksichtigten Anbieters ist in Bezug auf die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien, entsprechend deren Gewichtung und aufgrund der Bewertung das wirtschaftlich günstigste.

Vor 10 Jahren

18. Mai: Alt St.Johann. Es war spektakulär: In den vergangenen 13 Monaten wurde das Berggasthaus Alter Säntis erneuert. Die Schällibaum Bau AG hatte die Tiefbauarbeiten übernommen. Der hierfür benötigte Bagger erklomm den Berg während fünf Tagen. Ein unvergessliches Erlebnis für die Bauarbeiter.

Jetzt ist er wieder im Tal, der 13 Tonnen schwere Bagger, der auf dem Säntis stationiert war. Auf 2501 Metern über Meer wurde er für die Aushubarbeiten am Gasthaus Alter Säntis verwendet. Während das Berggasthaus seit Anfang Mai in neuem Glanz erstrahlt, erinnern sich die Bauarbeiter zurück an ein unvergessliches Unternehmen. (red)