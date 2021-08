Rubrik Damals: Alpgottesdienst mit Älplerchilbi Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 17.08.2021, 15.00 Uhr

Beim Mülirad-Tanz konnten sich die Frauen der Trachtengruppe Bächli an der Barenegg-Älplerchilbi eine Verschnaufpause gönnen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

13. August: Nesslau-Neu St.Johann. Die Vorbereitungen für den Flugtag in Nesslau-Neu St.Johann, der günstige Witterung vorausgesetzt, vom dortigen Verkehrsverein auf der untern Klosterwiese in Neu St.Johann veranstaltet wird, sind in vollem Gange. Das Programm sieht am Nachmittag von 3 Uhr an Passagierflüge über die beiden Ortschaften und Umgebung unter der Leitung des bekannten Fliegers Henri Kunkler aus St.Gallen vor.

Der Verkehrsverein will damit den Kuranten und einem weiteren Publikum von nah und fern ein neuzeitliches Vergnügen bieten und das vielerorts bereits eingeführte Verkehrsmittel vordemonstrieren. Diese Flugveranstaltung, die erste im Toggenburg, wird gewiss in weitem Umkreise die Bevölkerung in stärkstem Masse interessieren.

17. August: Obertoggenburg. Vom Wetter. Ein herrlicher Landregen hat überall die ausgetrocknete Erde gelabt; seit Samstag kommen endlich wieder einmal Regenmengen zum Vorschein, wie sie in den letzten Monaten selten zu verzeichnen waren. Churfirsten, Säntis usw. haben eine Menge Neuschnee erhalten. Bis zu 1400 Meter herab reicht die Schneedecke.

Auf der Säntisspitze hatte sie am Montag bereits eine Höhe von 30 Zentimeter erreicht. Das Schmelzwasser des Neuschnees wird unsern trockenen Bach- und Flussläufen sehr zustatten kommen. Weniger erbaut über diesen schroffen Witterungsumschlag sind die Hoteliers und Pensionshalter in höheren Lagen, da die Kurgäste den empfindlichen Kälterückfall zur vorzeitigen Abreise benützen.

Vor 50 Jahren

13. August: Lichtensteig. Wir verbringen unsere Ferien im Schwimmbad. Die Lichtensteiger haben ein gefreutes Schwimmbad erhalten, darin sind sich alle einig. Aber dass man das Schwimmbad auch als Ferienziel erküren könnte, daran hat man bei der Planung allerdings nicht gedacht.

Und doch ist es dieses Jahr vorgekommen, dass sich verschiedene Lichtensteiger gesagt haben: Was sollen wir weit reisen, um an einen überfüllten Strand zu gelangen, wenn wir ein so schönes eigenes Schwimmbad besitzen? Nun, genau besehen hat diese Idee tatsächlich etwas für sich! Auf jeden Fall wünschen wir allen, die ihre Ferien im Schwimmbad Lichtensteig verbringen, gute Erholung.

16. August: Ebnat-Kappel. Fussballplatzeröffnung mit sechs Ebnat-Kappler Mannschaften. Das vergangene Wochenende war für die Ebnat-Kappler Fussballerinnen und Fussballer ein ganz besonderes, konnten sie doch erstmals auf dem neuen Platz in der Gill antreten. Dabei kamen nicht weniger als sechs Mannschaften – alle für die Meisterschaft gemeldeten Equipen – zum Einsatz. Mit drei Siegen und ebensovielen Niederlagen gaben die Teams einen guten Einstand.

Vor 20 Jahren

13. August: Mosnang. Einer der wenigen Schweizer Junghennenställe für spätere Biohühner steht in Mosnang. In der Schweiz fehlen Zehntausende gesund aufgewachsener Junghennen für die Produktion von Bioeiern. Das hat auch Robert Näf aus Mosnang erfahren. In seinem neuen Junghennenstall werden seit Herbst bereits zum dritten Mal 2000 Junghennen nach «Bio-Suisse-Vorschriften» aufgezogen.

Robert Näf hat seinen Betrieb vor vier Jahren auf die «Knospe» umgestellt. Seine Schweinestallung entsprach aber nicht den Vorschriften. Er musste deshalb biologisch produziertes Schweinefleisch als konventionelles verkaufen. Statt den Schweinestall aufwendig umzubauen, fand er eine Marktlücke und baute im letzten Herbst einen Hühnerstall zur Aufzucht von Biojunghennen.

Vor 10 Jahren

16. August: Wattwil. Zwei spezielle Zahlen an einem Tag. Auf den Tag genau vor sechs Jahren, am 15. August 2005, hat der Verein Kälbermarkt den jeweils montags stattfindenden Markt zum ersten Mal in der Markthalle Toggenburg durchgeführt. Dass genau an diesem Jahrestag das 50'000. Kalb vermarktet wurde, war ein glücklicher Zufall, aber umso mehr ein Grund zur Freude: «Wir sind stolz, dass hier bereits so viele Tiere vermarktet worden sind», so Ernst Bohl, Präsident des Vereins Kälbermarkt.

16. August: Bächli-Hemberg. Am Sonntag fand auf der Barenegg der traditionelle Alpgottesdienst mit anschliessender Älplerchilbi statt. Den ökumenischen Gottesdienst am Morgen gestaltete die Hemberger Pfarrerin Barbara Damaschke-Bösch zusammen mit Pastoralassistent Ottmar Hetzel. Nach dem Mittagessen ging es dann volkstümlich weiter. Gesanglich willkommen geheissen wurden die Gäste vom Bergbluemechörli Bächli, welches dieses Jahr die Älplerchilbi organisierte.

Schon vor dem offiziellen Programmstart hatte das Ländlertrio Gantegruess aufgespielt. Danach überliessen sie die Bühne den übrigen Formationen. Den Auftakt machte die Trachtengruppe Bächli, welche von Marlene Roth an der Handorgel begleitet wurde. Dass es um den Volkstanz-Nachwuchs gut bestellt ist, demonstrierte die Kindertanzgruppe Bächli mit ihrem Auftritt. Als einige beim rasanten «Bassgigegalopp» von der Bühne fielen, reagierten sie wie Profis. Aufstehen, zurück auf die Bretter und weitermachen, als sei nichts gewesen.