Damals im Toggenburg: 18’000 Franken bar auf die Hand

Rubrik Damals: 18’000 Franken bar auf die Hand Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 04.10.2022, 15.00 Uhr

Fotoprofis unter sich: Gestern war Lichtensteig wieder Treffpunkt für Sammler und Händler aus der ganzen Welt. Bild: PD

Vor 100 Jahren

4. Oktober: Wattwil. Dem Inseratenteil entnehmen wir, dass der Kaufmännische Verein Toggenburg in der Ferienzeit zwischen Sommer- und Wintersemester einen Kurs für Maschinenschreiben (Zehnfingermethode) erteilt. Es wird dies zweifellos von vielen begrüsst werden, um so mehr, da es der Unterrichtskommission gelang, als Kursleiter einen bewährten Fachmann, Herrn A. Schedler, Fachlehrer an der Handelsschule des Kaufmännischen Vereins St.Gallen zu verpflichten. Der fragliche Kurs wird der hohen Kosten wegen nur ganz ausnahmsweise erteilt und empfiehlt es sich, die gebotene Gelegenheit nicht entgehen zu lassen.

Vor 50 Jahren

29. September: Wattwil. Gestern Donnerstagvormittag bewegte sich eine kleine Gruppe «Demonstranten» durch das Dorf Wattwil. Diese Demonstranten waren mir sehr sympathisch. Ohne Worte, ohne Lärm, aber mit grossem Aufsehen, warben sie für die «Aktion sauberes Dorf Wattwil». Diese Umweltschützer kamen von der Wis und sitzen normalerweise in ihren Klassenzimmern.

Die Lehrerin behandelte mit ihren Schülern das Thema vom Umweltschutz, und gleich kam von den Schülern die Idee, mit Spruchbändern und gesammeltem Abfall, den man ja leider überall findet, durch die Strassen Wattwils zu ziehen, um die Bevölkerung auf das Problem aufmerksam zu machen. Gesagt – getan. Ich finde es traurig, dass Viert- und Fünftklässler uns Erwachsene darauf aufmerksam machen müssen, dass nicht nur vom Umweltschutz gesprochen, sondern auch einmal gehandelt werden muss.

Vor 20 Jahren

30. September: Lichtensteig. 220 Stände wurden für den diesjährigen Fotoflohmarkt vermietet. Die Qualität der Verkaufsartikel war gewohnt hoch, die Besucherzahlen sehr gut. Die Gassen waren voll, vor den Ständen drängelten sich die Leute, um Raritäten und Exklusivitäten zu ergattern. Im Gegensatz zu den «normalen» Flohmärkten ist am Lichtensteiger Fotoflohmarkt für manche Artikel ein dickes Portemonnaie gefragt.

Schon morgens gegen fünf Uhr, während die ersten Händler ihre Kostbarkeiten auspackten, wurden die ersten Geschäfte getätigt. Es war etwa um sieben Uhr, als ein bekannter Händler gemächlich seine Schätze auspackte. Ein Sammler stand daneben und wartete gespannt auf das, was da aus Koffern und Kisten zum Vorschein kam. Staunend beobachtete und hörte ein Helfer des Verkehrsvereins Lichtensteig, wie eine Kamera für rund 18’000 Franken in bar den Besitzer wechselte. Ein Handel, wie er am Schweizerischen Fotoflohmarkt, dem grössten in unserem Land und von weltweiter Bedeutung für Sammler, ab und zu getätigt wird.

Vor 10 Jahren

5. Oktober: Neu St.Johann. Bruno Egloff aus Neu St.Johann fährt gerne alte Motorräder. Er übt sein Hobby aber nicht auf der Strasse aus, sondern im Renntempo auf Rundkursen. Ein anderer Besitzer würde seine beigefarbene Motosacoche mit Jahrgang 1930 ins Museum stellen und somit darum besorgt sein, dass sie keinen Kratzer abbekommt. Nicht so Bruno Egloff. Der 60-jährige Neu-St.-Johanner bewegt seine Motosacoche mit Jahrgang 1930 regelmässig. Aber nicht, indem er gemütlich über Landstrassen kurvt. Er fährt damit Rennen. (red)