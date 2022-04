Round-up Regionalfussball Bronschhofen gewinnt Spitzenspiel bei Uzwil – Sirnach und Henau mit Niederlagen In der 2. Liga regional liefern sich auf der Henauer Rüti die eigentlich besten Defensivmannschaften der Gruppe 2 ein Offensivspektakel mit sieben Toren. Derweil verschärft sich Sirnachs Krise im Tabellenkeller. Das regionale Fussballwochenende im Überblick. Renato Schatz 11.04.2022, 13.00 Uhr

Ende August 2021 siegte Uzwils zweite Mannschaft noch gegen Bronschhofen: auswärts mit 1:0. Der Uzwiler Velin Petrov (rechts) verhinderte damals ein Tor von Jonas Wiesli (links). Bild: Tim Frei

10,3 Autokilometer trennen das Serben-Team des FC Uzwil und den SC Bronschhofen. Und in der Tabelle der 2. Liga regional sieben Punkte. Es ging am Samstagabend auf der Henauer Rüti, der Heimspielstätte der Uzwiler, um mehr als drei Punkte. Gewissermassen um sechs, und um Ruhm auch, denn es war ja ein Derby.

Das Spiel hielt dann auch, was man sich von einem Derby verspricht. Aber nicht unbedingt, was die Tabelle vorhersagte. Die beiden besten Abwehrreihen der Gruppe liessen viel zu, die Uzwiler schliesslich mehr, weshalb der SC Bronschhofen 5:2 gewann. Es war der dritte Sieg Bronschhofens in Folge. Und weil das «Zwei» des FC Rapperswil-Jona am Sonntag ebenfalls deutlich siegte, teilen sich die beiden Mannschaften weiterhin die Leaderposition.

Torfestival, obwohl der beste Torschütze fehlte

Das Schlussresultat des Derbys überraschte umso mehr, weil Bronschhofen auf Andi Qerfozi verzichten musste. Der 26-Jährige ist mit elf Treffern bester Torschütze im Klub und zweitbester der Liga. Und abwesend, weil er mit dem Schweizer Futsal-Nationalteam unterwegs war.

Vor allem Nicola Guntersweiler sprang in die Bresche und erzielte zwei Tore. Zwei wichtige notabene. Es waren die ersten beiden von Bronschhofen, welche die Uzwiler Serben beide Male ausgleichen konnten. Als Bronschhofen in der 70. Minute wieder in Führung ging, hatten die Gastgeber dann keine Antwort mehr. Sie verloren das Spiel – und damit den Anschluss an die Tabellenspitze.

Zwei Platzverweise in acht Minuten

Auch der FC Sirnach musste am Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Einmal mehr. Das 1:3 in Bischofszell am frühen Samstagabend war die vierte Meisterschaftsniederlage en suite für die Hinterthurgauer, die mit elf Punkten weiterhin auf einem Abstiegsplatz verbleiben. Das Spiel beendeten sie zu Neunt, da Mitte zweiter Halbzeit Liridon Ajrizi und Helder Vieira mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurden – binnen acht Minuten. Am Dienstagabend bereits bietet sich aber die Chance zur Wiedergutmachung. Dann empfangen die Sirnacher auf der heimischen Sportanlage Grünau den FC Steinach. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Den Tabellenkeller kennt freilich auch der FC Henau, der zum Abschluss der Hinrunde Schlusslicht war. Mit einem Sieg zum Auftakt der Rückserie gab man dieses wieder ab. Am Freitagabend setzte es aber trotz Pausenführung eine 3:5-Niederlage in Arbon ab, womit man auf Rang zehn bleibt.

Alle Resultate und Tabelle der 2. Liga, Gruppe 1

Alle Resultate und Tabelle der 2. Liga, Gruppe 2

