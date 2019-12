Rote Gewänder und viele warme Worte: St.Nikoläuse beehrten vor der Wiler Stadtkirche die Kinder Die St. Nikolaus-Gruppe aus Wil pflegt mit ihrem alljährlichen Auszug aus der Stadtkirche eine Tradition. Am Samstag war es wieder soweit. Christof Lampart 08.12.2019, 13.35 Uhr

Die Mitglieder der Wiler Chlaus-Gruppe und mischen sich unter die Wartenden vor der Stadtkirche St. Nikolaus. (Bilder: Christof Lampart)

Es war für einmal am Samstagnachmittag des Wiler Adventsmarktes so, dass man als normaler Passant keineswegs von entgegenströmenden Menschenmassen am Fortkommen gehindert wurde – im Gegenteil, schien doch am Adventsmarkt herzlich wenig los zu sein. Und doch gab es kurz vor 15 Uhr in der Altstadt einen Ort, an dem die Reihen geschlossen und ein Vorwärtseilen fast nicht möglich war: nämlich der Platz vor der Stadtkirche St. Nikolaus. Denn dort harrten schon Minuten vor dem Stundenschlag der Kirchturmglocke an die 200 Menschen, Grosseltern, Eltern und natürlich ganz viele Kinder aus und warteten (un)geduldig auf den Moment, an dem sich das Kirchenportal öffnen würde und die Wiler St. Nikolaus-Gruppe ins Freie treten würden.