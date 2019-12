Rote Backen und kalte Hände am Oberuzwiler Weihnachtssingen - aber leider kein Schnee Das jährliche Weihnachtssingen auf dem Dorfplatz in Oberuzwil zog wiederum mehrere hundert Personen an. Christoph Heer 22.12.2019, 14.30 Uhr

Weihnachtliche Stimmung: Die vielen Kerzen sind das i-Tüpfelchen am Oberuzwiler Weihnachtssingen. Bild: Christoph Heer

Zuerst hat der Präsident das Wort. Reto Almer ist es, der am Samstagabend die vielen Besucherinnen und Besucher auf dem Oberuzwiler Dorfplatz begrüsst. Er präsidiert die Kulturkommission und diese organisiert das beliebte Weihnachtssingen. «Tatsächlich ist doch schon wieder ein Jahr rum, und so stehen wir erneut hier, um miteinander eine musikalische, besinnliche Stunde zu verbringen.» Auch die unzähligen Kinder horchen gespannt den Begrüssungsworten Almers, spielen aber gleichzeitig mit ihren Kerzen, welche sie in den Händen halten. «Lasst uns ein Licht anzünden und ein Zeichen setzen. Als Solidarität gegenüber den Armen und Schwächeren in unserer Gesellschaft», sagt Reto Almer. Was folgt, ist eine eindrückliche Schweigeminute, in welcher kein Mucks zu hören ist.