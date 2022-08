Eishockey: Dominique Rüegg und Shannon Sigrist wollen WM-Medaille

Rossrüti/Henau Schweizer Eishockey-Frauen wollen an der WM eine Medaille: Dominique Rüegg und Shannon Sigrist sollen dazu beitragen Die beiden Eishockeyspielerinnen aus Rossrüti beziehungsweise Henau haben mit dem Nationalteam noch nie Edelmetall geholt. An der WM, die am Freitag beginnt, soll es klappen. Daniel Monnin 24.08.2022, 17.00 Uhr

An den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar erzielte Offensivspielerin Dominique Rüegg (rechts im Bild) ein Tor gegen Russland. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Eine Medaille: Das ist das Ziel der Rossrüterin Dominique Rüegg und der Henauerin Shannon Sigrist an der Frauen-Eishockey-WM in Dänemark, die am Freitag mit dem Startspiel gegen Japan beginnt.

Edelmetall ist in der Historie des Schweizer Frauen-Eishockeys ein eher rares Gut. Zweimal holte die Schweizer Nati eine bronzene Auszeichnung, 2012 an der WM in Burlington, 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi. Beide Male waren die heute 26-jährige Dominique Rüegg und die 23-jährige Shannon Sigrist nicht dabei. Zusammen jedoch gewannen sie 2014 die Goldmedaille an der U18-WM der 2. Division und stiegen in die Top-Gruppe auf.

Auch Defensivspielerin Shannon Sigrist (mit Nummer 9) war im vergangenen Februar an den Olympischen Winterspielen im Einsatz, hier im Spiel gegen Kanada. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Kein Wunder also, haben sich nicht nur Rüegg und Sigrist, sondern das ganze Team den Gewinn einer weiteren Medaille auf die Fahne geschrieben. Ein Ziel, das mittlerweile Programm ist. Dominique Rüegg sagt:

«Die Ausgangslage ist die gleiche wie in den letzten Jahren. Wir wollen den Viertelfinal gewinnen und endlich wieder eine Medaille holen.»

Das sehen auch Nati-Coach Colin Muller und Shannon Sigrist so. Muller gibt klar die Devise Edelmetall aus, und auch Shannon Sigrist «will eine Medaille nach Hause bringen».

Wie bereits in den letzten Jahren ist die Schweiz, die Nummer 4 im World Ranking, im 10er-Teilnehmerfeld in der leistungsstärkeren Gruppe eingeteilt – zusammen mit Weltmeister Kanada, den USA, Finnland und Japan. Das bedeutet eine automatische Qualifikation für die Viertelfinals. Die Schweizer Frauen-Nati ist an internationalen Grossanlässen in den letzten Jahren eher auf vierte Plätze abonniert, nun soll – in Abwesenheit von Russland – der grosse Coup endlich wieder einmal gelingen.

Spielrhythmus fehlt im August noch

Eine Frauen-WM im August in einem Olympiajahr: Das gab es bisher im Kalender des Internationalen Eishockeyverbandes IIHF noch nicht. Was bei den Männern längst Gewohnheit ist, kommt nun erstmals auch bei den Frauen zum Tragen: Die WM in Herning ist die Premiere, die alle vier Jahre – jeweils in den Olympiajahren – wiederholt werden wird. «Die Situation ist für alle Teams die gleiche, der Spielrhythmus fehlt im Vergleich zu einer Frühjahrs-WM, aber wir wissen, was wir können, und sind bereit», sagt Verteidigerin Sigrist.

Für die zurückgetretenen oder pausierenden Routiniers und Leistungsträger Nicole Bullo, Phoebe Staenz und Sarah Forster hat Colin Muller junge, grösstenteils noch wenig erfahrene Spielerinnen aufgeboten. Nicht zuletzt deshalb wird – wie in den letzten Jahren eigentlich immer – der grösste Teil der Last auf den Schultern der besten Kräfte wie Alina Müller, Lara Stalder, Sinja Leemann, Lara Christen oder eben auch Dominique Rüegg liegen.

Zukunft der Rossrüterin ist noch offen

Während Shannon Sigrists unmittelbare Zukunft nach der WM seit längerem geregelt ist – sie spielt neu wieder für die Thurgau Ladies –, lässt Dominique Rüegg den weiteren Karriereverlauf noch offen. Die Rossrüterin sagt:

«Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, ob und wo ich spiele.»

Dominique Rüegg im Jahr 2020 in der Wiler Altstadt. Bild: Benjamin Manser

Das macht den Weg frei für Spekulationen: Rüegg, im Frühling mit den ZSC Lions zum vierten Mal Meister geworden, wird gerüchteweise auch mit den Thurgau Ladies in Verbindung gebracht. Allerdings kann der lange Entscheidungsfindungsprozess auch darauf hindeuten, dass Rüegg die Schlittschuhe an den Nagel hängen wird oder zumindest eine Pause einlegen will.

Shannon Sigrist bei einem Spiel im Jahr 2018. Bild: PD/Jonathan Vallat

Sigrist hingegen hatte sich bereits früh entschlossen, in die Schweiz zurückzukehren. «Das war eigentlich so nicht vorgesehen», sagt die Henauerin, die in Schweden gespielt hat. «Aber ich habe in Linköping keinen neuen Vertrag erhalten. Ich stand mit verschiedenen Teams in Kontakt, habe mich dann aber zu einer Rückkehr zu den Thurgau Ladies entschlossen.»