Rossrüti: Mehrere hundert Franken bei Einbruch in Käserei gestohlen Über ein eingeschlagenes Fenster drang eine unbekannte Täterschaft in eine Käserei ein und entwendete Bargeld. 22.04.2020, 10.24 Uhr

Die Einbrecher schlugen eine Fenster ein, um in die Käserei zu gelangen. Symbolbild: Kapo SG

(kapo/rus) In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist in Rossrüti eine unbekannte Täterschaft in eine Käserei eingebrochen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, schlug sie ein Fenster ein um sich Zutritt zu verschaffen. Die Täterschaft entwendete Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Franken geschätzt.