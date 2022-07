Rossrüti: Pläne für Demenzzentrum und Industriehalle im Parlament

Rossrüti Jetzt ist das Parlament dran: Bei den Plänen der Gebrüder Egli Maschinen AG und der Thurvita im Gebiet Rosengarten geht es vorwärts Beim Dorfeingang von Rossrüti, zwischen Konstanzerstrasse und Chrebsbach, sind zwei grosse Bauprojekte pendent. Die Thurvita will dort ein Demenzzentrum erstellen, der Maschinenbaubetrieb weitere Hallen bauen. Larissa Flammer 20.07.2022, 05.00 Uhr

Auf dieser Wiese, zwischen Altersheim (links im Bild) und Chrebsbach (rechts unterhalb Maisfeld), plant die Thurvita AG ein Demenzzentrum. Die Gebrüder Egli Maschinen AG will im Hintergrund anstelle des Zelt-Provisoriums eine neue Halle bauen. Bild: Larissa Flammer

Ein wachsender Maschinenbaubetrieb und ein Wohnheim für Menschen mit Demenz. Diese beiden Nutzungen, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen, sollen im Zentrum von Rossrüti bald in direkter Nachbarschaft zueinander existieren.

Beim Maschinenbaubetrieb handelt es sich um die Gebrüder Egli Maschinen AG, die am bisherigen Standort an der Konstanzerstrasse einen Erweiterungsbau plant. Die Thurvita AG will zwischen dem bestehenden Altersheim und dem Chrebsbach einen Neubau mit Wohngruppen für Menschen mit Demenz erstellen.

Betroffen von den Plänen im Gebiet Rosengarten sind zwei Parzellen der Maschinenbaufirma sowie zwei Parzellen im Besitz der Stadt Wil. Der Sondernutzungsplan macht die Umzonung eines Teilgebiets nötig (von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zur Wohn- und Gewerbezone WG3). Das Wiler Stadtparlament bzw. die zuständige Kommission muss den Sondernutzungs- sowie den Teilzonenplan genehmigen und auch den Baurechtsverträgen mit der Thurvita und der Gebrüder Egli Maschinen AG zustimmen. Die Stadt Wil wird von beiden Unternehmen einen jährlichen Baurechtszins erhalten.

Der Stadtrat hat nun Bericht und Antrag zum Geschäft veröffentlicht. Es wird damit an einer der nächsten Sitzungen des Stadtparlaments traktandiert werden.

Drei Hallen und ein dreistöckiges Zentrum

Der dreistöckige Neubau der Thurvita wird Platz bieten für 86 Menschen mit Demenz, die in überschaubaren, familienähnlichen Wohngruppen untergebracht sind. Räumlichkeiten für die Tagesbetreuung ergänzen das stationäre Angebot. Zudem sind im bestehenden Altersheim an der Konstanzerstrasse sechs bis acht Seniorenwohnungen für Personen mit einem dementen Partner geplant.

Eine Visualisierung des Demenzzentrums der Thurvita. Bild: PD

Derzeit bietet die Thurvita knapp 50 Plätze für Demenzerkrankte. CEO Alard du Bois-Reymond sagte kürzlich gegenüber dieser Zeitung: «In Zukunft werden wir mehr brauchen.» Zudem gebe es in der Ostschweiz nur wenige ähnliche Angebote.

Die Gebrüder Egli Maschinen AG ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Sie braucht mehr Platz. Geplant wird in Etappen der Bau von drei Gebäuden: eine Hallenerweiterung auf einer bereits erstellten Unterkellerung, eine neue zweischiffige Werkhalle sowie ein Ersatzbau für die heute bestehende Werkhalle. Zu den Plänen gehören auch eine Dachbegrünung und Fotovoltaikanlagen sowie eine Aussenraumgestaltung, die auf das Projekt der Thurvita abgestimmt ist.

Wie den Projektunterlagen zu entnehmen ist, kann die Maschinenbaufirma durch die neuen Hallen die heute bestehenden Lärmemissionen deutlich reduzieren, da gewisse Arbeiten dann nicht mehr unter freiem Himmel ausgeführt werden müssen.

Kritik von Parteien bei der Mitwirkung

Beim Mitwirkungsverfahren zum Teilzonenplan, Sondernutzungsplan und Erschliessungsprojekt im Herbst 2021 gingen zehn Beiträge von drei politischen Parteien ein, wie dem Bericht des Stadtrats zu entnehmen ist. Darunter war auch ein Antrag, für den Maschinenbaubetrieb einen geeigneten Alternativstandort in der Region Wil zu suchen. Die vorgesehenen Nutzungen (Industriebetrieb vs. Alterszentrum mit Demenzabteilung) seien schlichtweg unvereinbar. Und das Dorfzentrum von Rossrüti sowieso kein geeigneter Standort für einen Industriebetrieb in der Grösse, wie sie die Gebrüder Egli AG inzwischen erreicht habe.

Dazu hielt der Stadtrat im Planungsbericht fest: «Die Gebrüder Egli Maschinen AG ist ein alteingesessener Gewerbebetrieb.» Der Stadtrat und die ehemalige Gemeinde Bronschhofen hätten ihr Commitment gegenüber der Firma seit langem kundgetan und im Gegenzug eine gemeinsame Entwicklung mit dem Demenzzentrum und entsprechende Qualitäten und Synergien eingefordert und durchgesetzt. Der Betrieb werde sich zudem mit einem moderaten Wachstum etappenweise entwickeln.

Dieses Frühjahr wurden dann während der Auflagefrist zwei Einsprachen gegen den Teilzonenplan eingereicht. Der Stadtrat hat die beiden Einsprachen mit Entscheid vom 6. Juli abgewiesen, wie es im Bericht heisst. Genehmigt das Stadtparlament die Pläne, untersteht der Teilzonenplan aber erneut dem fakultativen Referendum. Auch steht die Genehmigung des kantonalen Amts für Raumentwicklung noch aus, eine Vorprüfung fand jedoch bereits statt. Nach der Eröffnung des Gesamtentscheids können je nachdem weitere Rechtsmittel ergriffen werden.