Wil: Liebesschlösser am Weier kurzzeitig verschwunden

romantisch Warum die Liebesschlösser am Wiler Weier verschwunden sind – und nach fünf Tagen wieder auftauchten Wer am Valentinstag dem alten Liebesschwur einen Besuch abstatten wollte, wurde enttäuscht. Doch der Werkhof der Stadt Wil zeigt Sinn für Romantik. Pablo Rohner 15.02.2023, 17.00 Uhr

Am Mittwoch kehrten die Liebesschlösser an den Weier zurück. Hier können sie nun in den nächsten Monaten abmontiert werden. Bild: Pablo Rohner

Der Weier erzählt viele Geschichten. Auch die der Paare, die ihre Liebe mit einem Liebesschloss am Zaun entlang der Entenbrücke besiegelt haben. Doch seit einigen Tagen ist der Zaun mit den Schlössern auf der Weierseite nicht mehr da. Sollte es also Paare geben, die am Valentinstag ihrem alten Liebesbeweis einen Besuch abstatten wollten, wurden sie enttäuscht. Sie fanden einen neuen Zaun vor, stabil und in der Sonne glänzend, aber karg, ohne romantisches Zusatzgewicht.

Weil der Liebeszaun Löcher aufwies, an denen man sich hätte verletzten können, wurde er am vergangenen Freitag ersetzt, teilt Susanne Wahrenberger von der Kommunikationsstelle der Stadt Wil auf Anfrage mit. Da die Schlösser aber mit vielen emotionalen Geschichten verbunden sind, wurde der Zaun vom Werkhof aufbewahrt.

Heute Mittwochvormittag dann die freudige Überraschung: Die Liebesschlösser sind wieder da! Am Anfang der Brücke auf der Seite der Pizzeria haben Mitarbeitende des Werkhofs das Stück Maschendrahtzaun mit den Schlössern an den Zaun gebunden. Hier sollen sie nun für ein Jahr bleiben. «So besteht die Möglichkeit, die Schlössli während dieser Zeit zu entfernen», so Susanne Wahrenberger.

Unzimperliche Basler

Wie viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten. In den meisten Fällen müssten die Paare wohl mit einem Bolzenschneider zu Werke gehen. Denn traditionsgemäss werden die Schlüssel zu den Schlössern in das Gewässer geworfen, über das sich die jeweilige Liebesbrücke spannt. Um die Möglichkeit, sich zu wieder zu trennen, ein für alle Mal zu versenken.

Rechts der neue Zaun auf der Entenbrücke am Wiler Weier. Glänzend, aber karg. Auf der linken Seite blieben die Schlösser hängen. Bild: Pablo Rohner

Über den Ursprung des Brauchs gibt es keine Einigkeit. Je nach Quelle wird er in Serbien, in Italien oder in China vermutet. Ikonische Liebesschlösserbrücken stehen in München, Paris oder New York. Doch auch die Schweiz wurde in den vergangenen zehn Jahren von dem Trend erfasst. In Zürich über die Limmat, in Basel über den Rhein, oder eben in Wil über den Weier: In vielen Städten wurden Brücken in den letzten Jahren romantisch beladen.

Eher unzimperlich ist der Umgang mit den Liebesschlössern in Basel. Vom Käppelijoch werden sie regelmässig wieder abmontiert. Während zwei Wochen können sie dann bei den städtischen Diensten abgeholt werden. In Zürich ist besonders der Mühlesteg mit Liebesschlössern behängt. Allerdings wurden sie anfangs von der städtischen Unterhaltsequipe wieder entfernt. Die Mitarbeitenden kannten den Brauch noch nicht.

Inzwischen werden die Schlösser hängen gelassen. Doch die Brücke muss in nächster Zeit saniert werden. Wie man das Dilemma würdig löst, können sich die Zürcher derzeit am Wiler Weier abschauen.