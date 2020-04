Rollerfahrerin kollidiert in Eschlikon mit Lieferwagen Beim Abbiegen übersah eine Lieferwagenfahrerin eine Rollerfahrerin. Es kam zur Kollision. 23.04.2020, 16.55 Uhr

In Eschlikon kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Bild: PD

(kapo/rus) Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, fuhr eine 55-jährige Lieferwagenlenkerin in Eschlikon auf der Hauptstrasse. Als sie bei der Verzweigung der Winterthurerstrasse nach rechts in Richtung Zentrum abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einer vortrittsberechtigten Rollerfahrerin. Diese war auf der Winterthurerstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt.