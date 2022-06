Rock am Weier findet in zwei Wochen statt - das Line-up steht nun

Rock am Weier Das Open Air ist für die Macher jedes Jahr ein Risiko – Sie hoffen auch dieses Jahr auf viel Publikum und Wetterglück Mitte Juni findet das Rock am Weier in Wil statt. Es ist dank der über 200 freiwilligen Helfenden eines der grössten Gratis-Open Airs der Schweiz. Ein Schwerpunkt des Anlasses ist «Kids on Stage» – die Förderung des Nachwuchses. Zita Meienhofer 02.06.2022, 16.39 Uhr

Eine gute Stimmung, viel Publikum und guter Sound – so soll auch die 20. Ausgabe von Rock am Weier werden. Bild: PD (15. Juni 2019)

«Ich freue mich nicht einmal unbedingt auf eine besondere Band. Ich freue mich einfach, dass Rock am Weier nach zwei Jahren wieder stattfinden kann.» Das antwortet Marc Bislin, Medienverantwortlicher von Rock am Weier, auf die Frage, worauf er sich beim bevorstehenden Open Air am meisten freue.

Marc Bislin, Medienverantwortlicher Rock am Weier Bild: PD

Rock am Weier hätte 2021 das 20-Jahr-Jubiläum feiern können. Nun wird dies am 17. und 18. Juni nachgeholt. Neben den Schweizer Acts Ilira, Marc Amacher, Sam Himself oder Palko!Muski treten regionale Bands wie Femi Luna, All To Get Her oder Köter auf. Und ganz speziell: Close-Down, die Wiler Rockband mit Stadtrat Dario Sulzer, Pädi Mathis, Marcel Frehner und Thomas Epple, die einst Rock am Weier ins Leben gerufen hat, tritt ebenfalls auf.

Die Plattform für den Nachwuchs ist dem Verein ein Anliegen

Auch die 20. Ausgabe den Wiler Open Airs findet in gewohntem Rahmen statt. Es beginnt am Freitagabend und endet am Sonntagmorgen um zwei Uhr. Es werden wiederum zwei Bühnen aufgebaut, die Weierbühne sowie die Startrampe - dort, wo die Newcomer der Region am Samstagnachmittag auftreten. Dieser Newcomer-Anlass findet unter dem Titel «Kids on Stage» statt und ist den Organisatoren ein grosses Anliegen.

Lukas Pelzmann, Verantwortlicher «Kids on Stage» Bild: PD

Lukas Pelzmann, vom Verein Rock am Weier für «Kids on Stage» verantwortlich, sagt:

«Es soll für die Teilnehmenden ein Erlebnis und nicht ein Contest sein.»

Zum fünften Mal findet «Kids on Stage» nun statt. Pelzmann sagt, dass sich vorerst nicht allzu viele Kinder und Jugendliche von der ersten bis neunten Klasse aus der Region gemeldet hätten. Nach einem wiederholten Aufruf ist nun, eine schöne Anzahl – rund 17 Kids – zum Casting gekommen. Er sagt:

«Die Qualität der Beiträge hat sich erhöht.»

Deshalb hat sich die Jury für sieben statt sechs Teilnehmende entschieden. Diese werden am Samstag, 18. Juni, ab 13.30 Uhr auf der Newcomer-Bühne auftreten. Sie treten mit dem Song auf, den sie für das Casting vorbereitet haben. Es sind Songs des Genres Rock oder Pop und sie müssen live in Begleitung eines Pianisten qualitativ überzeugen. Lukas Pelzmann sagt: «Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen und wir ihnen zu einem erfolgreichen Auftritt verhelfen können.»

Eines der grössten Open Airs der Schweiz mit kostenlosem Eintritt

Die Teilnehmenden werden von den «Kids on Stage»-Verantwortlichen gecoacht, sie dürfen aber auch den Backstage-Bereich des Open Airs besichtigen und erhalten einen Künstler-Backstage-Pass. Pelzmann freut sich jedenfalls auf die sieben Newcomer-Auftritte am Rock am Weier, das auch dieses Jahr ohne Eintritt durchgeführt wird. Marc Bislin sagt: «Das ist möglich, weil bislang immer eine schöne Anzahl Besucherinnen und Besucher kamen.» Ebenfalls ist es möglich, weil der Verein die Bars betreibt. Die Foodstände werden allerdings von privater Seite geführt.

Marc Bislin weist zudem darauf hin, dass der Gratis-Eintritt vor allem möglich sei, weil der Verein auf über 200 freiwillige Helferinnen und Helfer zählen könne. Rock am Weier ist eines der grössten Gratis-Open-Airs in der Schweiz. Das sei lässig, dass es so funktioniere und mache eben Rock am Weier aus. Bislin verschweigt jedoch nicht:

«Es ist für uns jedes Jahr ein Risiko. Bislang hatten wir Glück, denn die Leute kamen und das Wetter war nie allzu schlecht.»

Rock am Weier findet am Freitag, 17. Juni, und am Samstag, 18. Juni, auf der Weierwiese in Wil statt. Infos: rockamweier.ch