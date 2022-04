ROCHADE Der ehemalige FCSG-Verteidiger Markus Wanner wird Trainer beim 1.-Liga-Aufsteiger FC Uzwil Die Uzwiler haben somit einen Nachfolger für Noch-Trainer Armando Müller gefunden. Dieser muss im Sommer das Amt abgeben, weil er nicht die erforderliche Trainerausbildung besitzt. Simon Dudle 11.04.2022, 22.21 Uhr

Markus Wanner trägt ab der nächsten Saison den Trainer des FC Uzwil – als Trainer. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Katze ist aus dem Sack: Der neue Trainer des 1.-Liga-Aufsteigers FC Uzwil heisst Markus Wanner. Der 49-Jährige ist in der Ostschweiz alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Als Aktiver hat Wanner für den FC St.Gallen in den 1990er-Jahren in der damaligen Nationalliga A verteidigt.