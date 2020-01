Ringen um die Zukunft der Mädchenschule

St. Katharina in Wil: Niemand weiss, wie’s weitergeht Die Zukunft des Kathi ist für die nächsten fünf Jahre gesichert. Was danach geschieht, ist ungewiss. Gianni Amstutz 07.01.2020, 18.35 Uhr

Bis am 3.Februar müssen Stadt und Stiftungsrat entscheiden, ob sie den Beschluss ans Bundesgericht weiterziehen. Bild: PD

«Stiftungsrat und Kathi-Mitarbeitende, vor allem aber Schülerinnen und Eltern wissen erneut nicht, wie es mit dem Kathi weitergehen wird.» Die Zeilen aus der Medienmitteilung des Stiftungsrats der Schule St.Katharina verdeutlichen: Es sind unruhige Zeiten für die Verantwortlichen der Mädchenschule St.Katharina, im Volksmund als Kathi bekannt.

Man kann von einem Wechselbad der Gefühle sprechen. Zuerst die Nachricht im November 2018, dass der Stadtrat ohne das Kathi plant. Damit stand die Schule vor dem Aus. Dann die Wende im August des vergangenen Jahres. Das Parlament erteilt den Plänen des Stadtrats eine Absage. Es weist den Antrag zurück an den Absender und beauftragt die Stadtregierung mit dem Stiftungsrat des Kathi eine Lösung zu finden, in der die Schule weiterhin Teil der Wiler Oberstufen bleibt. Die Schule scheint vorerst gerettet.

Dann folgt die erneute Wende in der Causa Kathi kurz vor Weihnachten. Das Verwaltungsgericht heisst eine Beschwerde der Jungen Grünen Wil-Fürstenland gut. Damit wird – sofern der Entscheid zur Rechtskraft erwächst – der Nachtrag zum Schulvertrag aufgehoben. Mit diesem Nachtrag wurde die Führung der Schule vom Kloster an die Stiftung übertragen. Doch dafür, so hält es das Verwaltungsgericht in seiner Begründung fest, existiere keine rechtliche Grundlage. Der Vertrag ist damit nichtig.

Ein kleiner Lichtblick fürs Kathi

Zumindest kurzfristig hat dieser Entscheid keine Auswirkungen. Nach Ansicht des Stiftungsratspräsidenten Armin Eugster gilt nun der Basis-Vertrag aus dem Jahr 1996. Da dieser eine Kündigungsfrist von fünf Jahren hat, ist die Zukunft des Kathi für diese Dauer gesichert. Schulleiterin Corinne Alder sagt, es gelte nun, die Eltern von Schulkindern mit Tatsachen aufzuklären, abzuholen und «vor allem sie zu beruhigen. Das Kathi ist da und beschult weiterhin.» Interessierte Eltern könnten ihr Mädchen wie üblich über den Fragebogen der Stadt Wil anmelden. «Auch alle Mädchen, die das Kathi derzeit besuchen, können ihre Schulzeit in Ruhe beenden», sagt Corinne Alder.

Das ist die kurzfristige Betrachtung, in der sich keine Änderungen ergeben. Ganz anders präsentiert sich die mittel- bis langfristige Sicht. Eigentlich hätte der Stadtrat dem Parlament bis Ende Februar einen neuen Vertragsentwurf mit dem Kathi präsentieren sollen. Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts ist jedoch höchst fraglich, ob dafür nicht ebenfalls die rechtliche Grundlage fehlt. Stiftungsratspräsident Armin Eugster sagt:

«Ich bedauere sehr, dass wir inmitten konstruktiver Gespräche mit der Stadt Wil erneut nicht wissen, wie es auf lange Sicht weitergehen soll»

Die Verhandlungen über den Vertrag seien vorerst auf Eis gelegt.

Weitere Schritte kosten Zeit

Für das weitere Vorgehen gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine wäre der Weiterzug des Entscheids an das Bundesgericht. Ob die Stiftung gegen den Gerichtsentscheid trotzdem Beschwerde einreicht, werde sich nach eingehender Analyse und Absprache mit dem Stadtrat Wil zeigen, so Eugster. Der Ausgang des Verfahrens wäre allerdings wiederum ungewiss.

Eine weitere Option, die gemäss Armin Eugster möglich ist, wäre die Schaffung der entsprechenden gesetzlichen Grundlage auf Gemeindeebene. Ob eine solche ausreichen würde, ist ebenfalls nicht abschliessend geklärt.

Fest steht einzig, dass das Ringen um die Zukunft des Kathi Zeit kostet. Zeit, welche der Stadt Wil für die dringend aufzugleisende Schulraumplanung davonzulaufen droht.