Gemeindepräsidium Rickenbach: Noch keine Kandidaten in Sicht

Degersheim «Mich hält hier nichts mehr»: Degersheimer Klangkünstler schliesst seinen Thai-Imbiss und kehrt der Schweiz den Rücken

Das Leben hat ihm in den vergangenen Jahren viele Steine in den Weg gelegt. Oliver Lüttin hat sie beiseitegeräumt, daraus Neues entstehen lassen – etwa den gefragten Thai-Imbiss Tics Place. So überrascht es, wenn der Degersheimer Klangkünstler nun sagt: «Mich hält hier nichts mehr.»