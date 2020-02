Rickenbach: Lastwagenfahrer fährt nach Unfall weiter – Polizei sucht Zeugen Bei einem Verkehrsunfall in Rickenbach bei Wil wurde am Dienstag eine Beifahrerin leicht verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 11.02.2020, 14.23 Uhr

Von dieser Verkehrsinsel wurde ein Pfosten weggeschleudert. Er prallte in die Beifahrertür eines Autos. Bild: Kapo TG

(kapo/rus) Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr hielt ein 44-jähriger Autofahrer an der Oberdorfstrasse in Rickenbach, um anschliessend in die Toggenburgerstrasse einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein Lastwagen mit Anhänger auf der Toggenburgerstrasse in Richtung Wil.