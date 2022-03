Rickenbach: Halteverbot wegen Elterntaxis bei Primarschule

Rickenbach Gemeinde reagiert auf «Elterntaxis» – Halteverbot an der Kirchstrasse für mindestens ein Jahr Nachdem Appelle an die Eltern ohne Wirkung geblieben sind, handelt die Gemeinde Rickenbach. Ein temporäres Halteverbot auf der Kirchstrasse soll dafür sorgen, dass Kinder nicht mehr mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Besonders bei schlechter Sicht kommt es vor der Primarschule Rickenbach gemäss der Schulbehörde immer wieder zu gefährlichen Situationen. Bild: Lara Wüest

Nach den Frühlingsferien dürfen an der Kirchstrasse in Rickenbach keine Autos mehr anhalten. Zumindest zu bestimmten Zeiten und für mindestens ein Jahr. Mit einem Pilotversuch reagiert die Gemeinde Rickenbach auf das unvermindert bestehende Problem sogenannter Elterntaxis.

Am Morgen, am Mittag und am Abend halten Eltern vor der Primarschule, um ihre Kinder zu bringen oder abzuholen. Dies, obwohl die Schulwege in Rickenbach in den allermeisten Fällen kurz seien, wie Leo Haas, Präsident der Primarschulgemeinde, am Telefon sagt.

Aufrufe an Eltern erfolglos

Mit den manövrierenden Autos und Schulkindern, die die Strasse überqueren wollen, entstünden regelmässig unübersichtliche und gefährliche Situationen, sagte Schulleiterin Stephanie Schildknecht vor einem Jahr gegenüber dieser Zeitung. Besonders gefährlich sei es bei Regen, ergänzt Leo Haas. Dann würden bei diffusen Lichtverhältnissen besonders viele Elterntaxis verkehren. Zwar sei es bis heute, abgesehen von einer überfahrenen Katze, zu keinen Unfällen gekommen. Haas:

«Es wäre ja auch tragisch, wenn zuerst etwas passieren müsste.»

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Weil sich viele Eltern auch mit Anrufen, Elternbriefen und Aufrufen in Mitteilungsblättern nicht davon abbringen liessen, ihre Kinder mit dem Auto in die Schule zu bringen, habe die Schule beim Gemeinderat um Hilfe gebeten, sagt Gemeindepräsident Ivan Knobel. Nach Gesprächen zwischen Vertretern von Schule und Gemeinde habe der Gemeinderat beschlossen, in einem einjährigen Pilotversuch ein temporäres Halteverbot auf der Kirchstrasse zu verfügen.

Konkret bedeutet das: Ab den Frühlingsferien dürfen auf der Kirchstrasse zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr sowie zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr keine Autos mehr halten. Gestützt auf Artikel 107 der Signalisationsverordnung dürfen solche Pilotversuche während maximal eines Jahrs durchgeführt werden. Die Auflage des Halteverbots, die noch bis zum 12. März läuft, ist rein informativer Natur.

Gemeindepräsident ist zuversichtlich

Einsprache könne erst gegen ein dauerhaftes Halteverbot erhoben werden, sagt Ivan Knobel. In ein solches soll der Pilotversuch überführt werden, wenn er erfolgreich ist. Der Gemeindepräsident ist zuversichtlich, dass das Halteverbot die erhoffte Wirkung haben wird.

«Erste Ergebnisse werden wir schon bei Beginn der Sommerferien sehen.»

Das Risiko, dass die Eltern ihre Kinder einfach an einer anderen Stelle absetzen und das Problem so nur verlagert wird, bestehe zwar, räumt Knobel ein. Er gehe aber nicht davon aus, dass das geschieht. Dafür wäre der Weg, den die Kinder von der Abladestelle zur Schule noch zu Fuss zurücklegen müssten, zu weit.

Die Kantonspolizei Thurgau schreibt auf Anfrage, sie werde an der Kirchstrasse «im Rahmen der Patrouillentätigkeiten Kontrollen durchführen», bei Meldungen von Verstössen gegen das Halteverbot nachsehen und allenfalls Ordnungsbussen verhängen.

