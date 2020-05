Rickenbach: Fahrunfähig zwei Autos angefahren Eine fahrunfähige Autofahrerin musste am Samstag in Rickenbach bei Wil ihren Führerausweis abgeben, nachdem sie beim Rückwärtsfahren zwei parkierte Personenwagen beschädigte. 17.05.2020, 10.44 Uhr

Nicht mehr fahrfähig: Der Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab 0,58 mg/l. Bild: Keystone

(kapo/tos) Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 78-jährige Autofahrerin an der Wilenstrasse in Rickenbach rückwärts in zwei parkierte Personenwagen, schreibt die Kantonspolizei. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau beurteilten die Schweizerin als fahrunfähig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,58 mg/l.