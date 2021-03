Rickenbach Deutliches Nein zu neuem Pausenplatz für Primarschule Rickenbach Am Donnerstagabend fand, trotz Corona, im Mehrzwecksaal in Rickenbach die Versammlung der Primarschulgemeinde statt. Das Interesse war gross, eine von acht Vorlagen wurde mit grossem Mehr abgelehnt. Lara Wüest 26.03.2021, 16.45 Uhr

Schon länger nicht mehr erneuert: der Pausenplatz der Primarschule Rickenbach. Bild: PD

Mit so vielen Leuten hatte die Schulbehörde nicht gerechnet. Am Donnerstagabend fand im Mehrzwecksaal von Rickenbach die Versammlung der Primarschulgemeinde Rickenbach statt. 65 stimmberechtigte Personen waren gekommen, um über sechs Kreditanträge, die Rechnung und das Budget abzustimmen. Am Schluss wurden fünf Kreditanträge, die Rechnung und das bereinigte Budget angenommen, nur eine Vorlage wurde abgelehnt. Doch zuvor gab es viel zu reden, die Versammlung dauerte über zweieinhalb Stunden. Ein Thema bewegte die Anwesenden besonders: Die Sanierung des Pausenplatzes.