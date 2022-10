Dominik Bein: So geht es ihm 20 Jahre nach dem Vorfall

Rickenbach 2003 wurde Dominik Bein von Rechtsextremen verprügelt und ist seither behindert – fast 20 Jahre später wagt die Mutter eine Zivilklage Vor knapp 20 Jahren wurde Dominik Bein von sieben Rechtsextremen halb tot geprügelt. Seither ist er invalid und muss von der Mutter gepflegt werden. Von Schadensersatzzahlungen haben die beiden bis heute nur wenig gesehen. Deshalb wagen sie nun eine Zivilklage gegen die Täter. Alain Rutishauser 12.10.2022, 05.00 Uhr

Dominik Bein und seine Mutter Rosmarie in seiner Wohnung in Rickenbach. Bild: Arthur Gamsa (10. Oktober 2022)

Es ist der Abend des 26. April 2003. Der damals 15-jährige Dominik Bein ist mit zwei Freunden auf dem Weg zum Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld, um ein Ska-Punk-Konzert zu besuchen. Einer der dreien schafft es hinein. Dominik und sein Freund Stefan werden abgewiesen, da das Konzert bereits ausverkauft ist. Gegen 23.30 Uhr machen sich die beiden auf den Weg zurück zum Bahnhof.

Am selben Abend treffen sich sieben Rechtsextreme, um die Veranstaltung zu stören. Weil sie dafür nicht zahlreich genug sind, wollen sie einzelne Konzertbesucher in der nahen Umgebung abfangen. Beim Eingang zum Lindenpark in Frauenfeld stellen sich die sieben Männer vor Dominik und Stefan auf. Dann werden die zwei Freunde aufs brutalste zusammengeschlagen.

Da Stefan bald bewusstlos ist, konzentrieren sich die Skinheads auf Dominik Bein, treten auf seinen Kopf ein, bis auch er regungslos am Boden liegen bleibt. Die Täter flüchten, womöglich weil an der Hauptstrasse eine Polizeistreife vorbeifährt. Dominiks rechtes Stirnhirn muss später entfernt werden, ein Teil der Hirnmasse ist wegen der schweren Verletzungen abgestorben. Seine Mutter Rosmarie Bein sagt im Gespräch, knapp 20 Jahre nach der grausamen Tat:

«Die Täter haben vor Gericht gesagt, dass Dominiks Jamaika-Mütze ausschlaggebend gewesen sei, ihn anzugreifen. Er sei ein ‹Negerfreund›.»

Im Mai 2006 werden sechs der sieben Täter – einer nimmt sich in der Untersuchungshaft das Leben – zu fünf bis sechseinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.

Dominik Bein und seine Mutter Rosmarie beim zweiten Prozesstag in Felben-Wellhausen. Bild: Reto Martin (9. Mai 2005)

Dominik Bein muss das meiste neu erlernen

Die Folgen für Dominik Bein hingegen sind lebenslänglich: Er ist seit dem Vorfall behindert. Sein Traum vom Sanitäter jäh ausgelöscht, sein Hobby, das Snowboarden, kann er erst Jahre später wieder ausüben, und nur noch mit Begleitung. Jahrelang ist er linksseitig gelähmt, der linke Arm versteift sich heute noch bei grosser Anstrengung. Rosmarie Bein sagt:

«Es war schlimm. Dominik konnte nicht laufen, nicht essen, nicht schwimmen, nicht einmal Schuhe binden, alles war weg.»

«Atmen», wirft Dominik Bein im Gespräch ein. «Ja, atmen konnte er noch. Aber den Rest musste er von neuem erlernen, wie ein kleines Kind», sagt seine Mutter.

Seither kümmert sie sich Tag und Nacht um ihn. Dominik Bein wohnt heute in einer eigenen Wohnung in Rickenbach, seine Mutter zwei Stockwerke darunter. Aber in seinem Zimmer steht ein Babyfon, sodass Rosmarie Bein sofort reagieren kann, falls er einen epileptischen Anfall hat.

Dominik Bein im Alter von 18 Jahren, im Hintergrund ein Poster von Bob Marley. Bild: Nana Do Carmo (10. Mai 2006)

Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und der Konzentration

Die Anfälle sind nicht das einzige, womit Dominik Bein seit dem 26. April 2003 zu kämpfen hat: Ihm fällt das Reden schwer, für einfache Sätze braucht er mehrere Anläufe. Er geht jeweils dienstags in die Logopädie. Zudem hat er Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. «Früher musste ich ihn im Restaurant aufs WC begleiten, weil er mich sonst nicht mehr gefunden hätte. Heute ist das zum Glück nicht mehr nötig», sagt Rosmarie Bein.

Für Dominik sei es sehr anstrengend, sich zu konzentrieren. «Nach der Logopädie ist er jeweils nudelfertig und muss schlafen», sagt seine Mutter. Nach rund einer halben Stunde Gespräch beginnt Dominik Bein immer wieder zu gähnen.

Dominik Bein hat seine Lebensfreude trotz allem nicht verloren. Bild: Arthur Gamsa

Nach 20 Jahren wagt Rosmarie Bein den Zivilprozess

Seit fünf Jahren kümmert sich während drei Nachmittagen die Woche eine Assistentin um Dominik Bein, die von der Invalidenversicherung bezahlt wird. Sie geht mit ihm schwimmen und spazieren. Rosmarie Bein sagt: «Ilaria kümmert sich super um ihn. Kürzlich sind sie zusammen bowlen und essen gegangen. Sie schickt mir jeweils Handybilder. Ich weiss zwar, dass Dominik in guten Händen ist, etwas Sorgen mache ich mir jeweils aber trotzdem.»

Trotz der Entlastung wünscht sich Rosmarie Bein, dass sich jemand rund um die Uhr um Dominik Bein kümmert.

«Das heisst nicht, dass ich ihn nicht lieb habe und nicht in seine Wohnung komme und mit ihm Zeit verbringe.»

Aber sie könne nicht mehr täglich von morgens bis abends für ihn da sein. Sie sei mittlerweile 73 Jahre alt, habe ausserdem Probleme mit dem Herzen und den Beinen. Ausserdem sei sie finanziell am Anschlag, die IV-Rente von Dominik Bein reiche hinten und vorne nicht zum Leben, und die Täter hätten bisher nur einen kleinen Teil der Genugtuungssummen an ihr Opfer gezahlt.

Deshalb will sie nun, nach knapp 20 Jahren, den Zivilprozess gegen die Täter wagen. Am Freitag trifft sie sich mit ihrem Anwalt, um die Einzelheiten zu klären. Dieser habe Kontakt mit den Tätern aufgenommen. «Die wissen nun: Entweder sie zahlen, oder sie werden betrieben und der Lohn gepfändet», sagt Rosmarie Bein.

Sie habe über die noch verbliebenen Täter Nachforschungen betrieben und herausgefunden, dass einer unweit von Rickenbach ein Baugeschäft führe. «Das sind gemachte Männer, trotzdem interessieren sie sich nicht für das Opfer und zahlen nicht. Das ist eine Sauerei», sagt Rosmarie Bein.

Dominik Bein lacht, wie so oft im Gespräch, wenn seine Mutter etwas lauter wird und sich der Frust über die Ungerechtigkeit des Falles entlädt.

Kein Hass mehr gegenüber den Tätern, nur Enttäuschung

Anfangs habe Rosmarie Bein grossen Hass gegenüber den Tätern verspürt. Die Gerichtsverhandlungen seien die reinste Qual gewesen. Wie die sieben Männer mit Springerstiefeln, einschlägigen Tätowierungen und kahl geschorenen Köpfen dagesessen seien und keine Reue gezeigt hätten.

«Einer sagte: ‹Dominik kann ja noch lachen, also kann es nicht so schlimm sein.› Natürlich kann er lachen, seine Freunde waren da, also hatte er Freude.»

Der Hass ist mittlerweile einer grossen Enttäuschung gewichen. Enttäuschung darüber, dass sich noch kein einziger der Täter in irgendeinem Ton bei Dominik Bein entschuldigt hat, Enttäuschung auch darüber, wie kaltblütig Menschen sein können und sich gegenseitig umbringen wollen. «Und so dumm», wirft ihr Sohn ein.

Auch die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine machen sie traurig. Man könnte es so schön haben miteinander, sagt sie und zeigt mit der Hand nach draussen auf die Strasse. «Bei uns laufen jeweils Schulkinder vorbei, da hat es alles dabei; Schwarze, Chinesen, Italiener. Ganz egal, alle sind lieb zueinander. Wieso sind wir Erwachsenen nicht so?»

Und Dominik Bein lacht.

Ausstrahlung der Sendung «Reporter» zum Fall Dominik Bein, am Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 21.00 Uhr auf SRF 1.