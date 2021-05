Richtplan Jonschwil will grüner werden und dichter bauen: So plant die Gemeinde ihre Zukunft Mehr überdachte Veloparkplätze, mehr Bäume entlang von Strassen, Umlagerung auf den öffentlichen Verkehr: Die Gemeinde Jonschwil gibt mit dem revidierten Richtplan die zukünftige Entwicklung vor. Demnächst läuft die Vernehmlassungsfrist ab. Rossella Blattmann 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegenüber dem Jonschwiler Gemeindehaus befindet sich die Fläche Gruebenstrasse. Gemäss dem überarbeiteten Richtplan könnte dort ab 2036 eine Wohnzone entstehen. Bild: Arthur Gamsa

Der Countdown läuft. Noch zwei Tage fehlen bis zum Freitag, 14. Mai. Bis dahin haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Jonschwil die Gelegenheit, bei der Gemeinde eine schriftliche Stellungnahme zur Richtplanrevision einzureichen.

Der letzte Richtplan der Gemeinde Jonschwil stammt aus dem Jahre 2005. Der kantonale Richtplan sowie das neue kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG), das seit 2017 gilt, verlangen von den Gemeinden einen Fokus auf die Entwicklung nach innen sowie eine Anpassung ihrer Ortsplanung – das heisst, Richtplan, Zonenplan sowie Baureglement – bis zum Jahr 2027. Der Richtplan regelt die strategische Entwicklung der Gemeinde und beinhaltet die Kapitel Siedlung, Natur und Landschaft, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. Er bestimmt unter anderem das Siedlungsgebiet und koordiniert dessen Erschliessung.

Der Jonschwiler Gemeindepräsident Stefan Frei und Ortsplanerin Karin Bétrisey vom Büro Strittmatter Partner AG, welche die Gemeinde bei der Revision des Richtplans beratend unterstützt, sagen, welche langfristigen Veränderungen in Jonschwil und Schwarzenbach dereinst realisiert werden sollen.

Karin Bétrisey bespricht mit Gemeindepräsident Stefan Frei den Ortsplan von Jonschwil. Bild: Arthur Gamsa

Die Jonschwilerinnen und Jonschwiler sollen das Auto vermehrt in der Garage lassen und häufiger den Bus benutzen. «Beim Sägewerk-Areal an der Jonschwilerstrasse wollen wir eine zusätzliche Postauto-Haltestelle bauen», sagt Stefan Frei. Die Bevölkerung habe in einer Online-Umfrage zum Ausdruck gebracht, dass sie sich eine bessere Erschliessung des Gebietes an den öffentlichen Verkehr wünsche.

Der Bus soll nicht nur häufiger genutzt werden. «Ein Ziel des neuen Jonschwiler Richtplans ist es, dass sämtliche Haltestellen über gedeckte Veloparkplätze verfügen und somit die Benützung des öffentlichen Verkehrs attraktiver wird», sagt Karin Bétrisey. Gleichzeitig sollen sie auch behindertengerecht ausgebaut werden. Randsteine sollen laut Frei die richtige Höhe bekommen, sodass Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer gerade in den Bus fahren können und die Pneus der Busse nicht beschädigt werden.

Gemäss Frei und Bétrisey sind für Jonschwil künftig mehr Fuss- und Velowege vorgesehen. Früher seien auf der Wilerstrasse fast nur Autos unterwegs gewesen. «Doch in den vergangenen Jahren ist die Anzahl von Velofahrerinnen und Velofahrern deutlich gewachsen», sagt Frei. Dieser Realität müsse die Gemeinde entgegenkommen. Zudem seien auf dem ganzen Gemeindegebiet mehr überdachte Veloparkplätze vorgesehen, zum Beispiel beim Bettenauer Weiher.

Weiter ist es laut Frei das Ziel der Gemeinde, zum Beispiel mit einem neuen Fussweg zwischen dem Gebiet Sonnhalde und dem Reservoir Höchi den Zugang zu Naherholungsgebieten zu verbessern und attraktive Wege zu errichten.

Einzelne bestehende Baumalleen sind von Lücken unterbrochen. «Wir möchten neue Bäume pflanzen und so die Lücken füllen», sagt Frei. Weiter wird auch die Pflanzung weiterer Hochstamm-Bäume angestrebt, ganz besonders an den Siedlungsrändern. Das ist für eine naturnahe Umgebung und für das Lokalklima wertvoll.

Mehr Bäume entlang von Strassen – versperren diese nicht den Autofahrern die Sicht? Und führt dies nicht zu mehr Unfällen? «Nein», sagt Bétrisey. «Eine kontinuierliche Bepflanzung am Strassenrand verbessert die optische Linienführung und macht Kurven von weitem sichtbarer», so die Ortsplanerin. «In erster Linie ist es aber ein Gestaltungselement, das die Strassen als verbindendes Element zwischen den Dorfteilen unterstützt.»

Vor 21 Jahren, als er das Amt des Gemeindepräsidenten antrat, habe Jonschwil bei 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt 550 Schülerinnen und Schüler gehabt, sagt Frei. «Heute sind es 3900 – also fast 1000 Personen mehr, bei nach wie vor 550 Kindern und Jugendlichen in den Schulen.» Stefan Frei begrüsst diese Entwicklung. Er sagt: «Jonschwil soll moderat wachsen. Damit sollte die heutige Schülerzahl etwa gleich hoch bleiben und so optimal auf die heutige Schulinfrastruktur passen. Bei einer Stagnation der Bevölkerung könnte sich ein Rückgang der Schülerzahlen ergeben, was längerfristig das Oberstufenzentrum in seinem Bestand gefährden könnte.»

Jonschwil von oben. Bild: Arthur Gamsa

Leere Flächen, wie zum Beispiel jene auf der Südseite der Poststrasse, gleich hinter dem Gemeindehaus, sollen laut Frei künftig besser genutzt werden. Sprich: Es sollen Häuser für die wachsende Jonschwiler Bevölkerung gebaut werden. Mit einer Arealentwicklung soll das Gebot der Innenentwicklung erfüllt werden. Erst wenn die Baulücken gefüllt sind, können weitere Gebiete eingezont werden.

Der Countdown läuft – die Vernehmlassungsfrist für den neuen Richtplan läuft bald ab. «Bisher sind bei der Gemeinde zehn schriftliche Stellungnahmen aus der Bevölkerung eingegangen», sagt Stefan Frei. Er habe sowohl negative als auch positive Rückmeldungen erhalten. Jene des Kantons, der Regio Wil und der Nachbargemeinden stünden noch aus.