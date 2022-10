Guide Michelin: Region Wil und Toggenburg sind aussen vor

Restaurantführer Die Region Wil und das Toggenburg sucht man im Guide Michelin vergebens – weshalb? «Das Zeug dazu hätten wir auf jeden Fall» Im Guide Michelin werden jährlich die besten Restaurants vorgestellt, einige wenige werden zusätzlich mit Sternen geehrt. Im Raum Wil und Toggenburg hat kein einziges Restaurant einen Michelin-Stern erhalten. Mangelt es an guten Restaurants – oder wird die Region übergangen? Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Die Restaurants im Toggenburg und der Region Wil spielen im Guide Michelin 2022 kaum eine Rolle. Bild: Getty

Vergangene Woche wurde der diesjährige Guide Michelin publiziert. 138 Restaurants schweizweit verlieh Michelin mindestens einen Stern. Vier davon erhielten drei Sterne, was der Höchstwertung entspricht. Wer den Guide allerdings genauer studiert (siehe Karte), dem fällt auf, dass in der Region Wil und dem gesamten Toggenburg kein einziges Sternerestaurant im Guide Michelin vertreten ist, lediglich die «Bodega Noi» in Lichtensteig erhielt eine Erwähnung.

Gastro-Präsident: Region hätte das Zeug für Guide Michelin

Was könnten die Gründe dafür sein? Walter Tobler, Präsident von GastroSG, dem Kantonalverband für Hotellerie und Restauration, wagt eine Erklärung: «Restaurantbewertungen können sehr subjektiv sein. Ein Mensch besucht anonym ein Restaurant und teilt seine Meinung einer Redaktion mit.»

Walter Tobler, Präsident GastroSG. Bild: PD

Gleichzeitig könne es sein, dass andere, genauso gute Restaurants gar nicht ausprobiert würden. Walter Tobler sagt:

«In der Region Wil und dem Toggenburg gäbe es bestimmt Kandidaten, die einen Stern verdient hätten.»

Er weist aber auch darauf hin, dass die Kriterien im Vergleich zu «Gault-Millau» – dort werden zwischen 11 und 19,5 Punkte vergeben – deutlich exklusiver seien. «Ich habe das Gefühl, hier in der Schweiz ist ‹Gault-Millau› noch das grössere Aushängeschild», sagt Walter Tobler. Er fügt aber an, dass es nie schlecht sei für eine Region, wenn ein Restaurant in den Guide Michelin aufgenommen werde. «Es kann ein Grund sein, weshalb Menschen eine Region besuchen.»

Linus Thalmann, Geschäftsführer des Toggenburgerhof in Kirchberg. Bild: PD

Linus Thalmann, ebenfalls in der Geschäftsleitung von GastroSG und Geschäftsführer des Toggenburgerhof in Kirchberg, ist eher skeptisch gegenüber dem Guide Michelin. Die Anforderungen seien irgendwann derart hoch – frische Produkte, Qualität, Service – dass die Rechnung betriebswirtschaftlich nicht mehr aufgehe. Thalmann sagt:

«Ich habe viel lieber Betriebe mit guter Küche, die auch wirtschaftlich funktionieren. Und das sehen die Restaurants, mit denen ich zu tun habe, grösstenteils gleich.»

Wer wird in den Guide Michelin aufgenommen? Für die Ermittlung der ausgewählten Restaurants im Guide Michelin führen mehrere Inspektoren unangekündigte, anonyme und unabhängige Tests durch. «Unsere Inspektoren kennen sich in der gastronomischen Szene sehr gut aus, sind gut vernetzt und gehen auch Hinweisen nach, um neue Restaurants zu testen», sagt Maira Zöller, Mediensprecherin bei Michelin, auf Anfrage. Kriterien seien bei den Besuchen die Qualität des Gerichts und der Produkte sowie das Know-how der Küchenchefs. Auch die Originalität der Gerichte und die Beständigkeit der Qualität auf Dauer und über die gesamte Speisekarte hinweg fliesse in die Bewertung ein. (alr)

Hotel Schwanen traut sich Guide-Erwähnung zu

Ein Restaurant mit Ambitionen, in den Guide aufgenommen zu werden, ist das Hotel Schwanen in Wil. Geschäftsführer Andreas Bolakis sagt:

Andreas Bolakis, Geschäftsführer des Hotels Schwanen. Bild: Christoph Heer

«Im Guide erwähnt und empfohlen zu werden, würden wir uns sehr wünschen. Das Zeug dazu hätten wir auf jeden Fall. Sterne sind für uns aber kein Thema.»

Er findet es schade, dass die Region Wil nicht im Guide Michelin vorkommt, da es einige gute Restaurants in der Umgebung gebe, die erwähnenswert sind.

In früheren Betrieben hatte Andreas Bolakis bereits mit Michelin-Restauranttestern zu tun, im Hotel Schwanen bisher noch nicht. Er sagt: «Die Tester kommen anonym, zum Teil auch mehrfach, um die Küche zu testen. Das Ergebnis entscheidet letztlich, ob man aufgenommen wird.»

«Rössli Tufertschwil» müsste Preise verdreifachen

Erfahrung mit den Kriterien für den Guide Michelin hat auch Magnus Thalmann, der mit seiner Frau Esther das «Rössli Tufertschwil» leitet, eine gute Adresse im Toggenburg. Angesprochen auf eine mögliche Erwähnung im Guide Michelin winkt er ab: «Wir haben nicht den Anspruch, eine derart hochstehende Küche zu führen. Dies benötigt extrem viel Zeit beim Anrichten und würde uns viel zu teuer kommen.» Immerhin biete man Menus für 18.50 Franken an. Magnus Thalmann rechnet vor:

«Wenn wir an einem guten Tag 200 Menus verkaufen, bräuchten wir auf dem Niveau doppelt so viele Köche und müssten das Dreifache verlangen.»

Esther und Magnus Thalmann führen das «Rössli Tufertschwil». Bild: Beat Lanzendorfer

Dies sei für das «Rössli Tufertschwil» schlichtweg nicht umsetzbar. Man habe lieber mehr Kundschaft als höhere Preise.

Magnus Thalmann fügt aber an, er habe auch schon im Guide nachgeschaut, um ein gutes Restaurant zu finden oder sich sogar für das eigene Restaurant inspirieren zu lassen. Allgemein geniesse der Guide Michelin ein hohes Ansehen in der Gastronomiebranche. In Bezug auf das Toggenburg sagt Thalmann allerdings:

«Hier hat es schlichtweg zu wenig Kundschaft, die das Bedürfnis hat, regelmässig auf einem solchen Niveau fein essen zu gehen und den Preis dafür auch zahlt. Das ist etwas die Krux.»

