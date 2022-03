Spital Wattwil schliesst Akutgeriatrie – in Wil wird sie eröffnet

Reportage «Es ist wie in einer Geisterstadt»: Im Spital Wattwil wurde die Akutgeriatrie geschlossen – und in Wil eröffnet Im Spital Wattwil ist es zunehmend leer. Am Montag wurde die Akutgeriatrie ins Spital Wil verlegt. Wehmut herrscht bei den verbliebenen Pflegenden in Wattwil. Während die andere Hälfte des Teams die ersten Patienten auf der neuen Station in Wil empfängt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 21.03.2022, 19.46 Uhr

In Wattwil ist Zügeltag: Die Akutgeriatrie wird nach Wil verlegt. Bild: Belinda Schmid

«Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich der letzte Patient hier bin», sagt Bruno Thoma. Er stützt sich auf seine Gehstöcke, wartet, bis ein Pflegender ihm den Rollstuhl bringt. Die gepackte Tasche steht neben ihm. Thoma ist ein Patient der Akutgeriatrie im Spital Wattwil. Am Montag ist Zügeltag: Die Akutgeriatrie wird geschlossen und ins Spital Wil verlegt. So rückt die Schliessung des Spitals Wattwil näher, Ende März ist Lichterlöschen.

Gestelle mit Medikamenten stehen im Gang, vor dem Stationszimmer stapeln sich Schachteln. Dennoch wirkt der breite Gang auf der Akutgeriatrie leer, verlassen. Es scheint, als wären mehr Mitarbeitende des Zügelunternehmens als des Spitals unterwegs. Zimmer um Zimmer räumen sie aus. Der Aufenthaltsbereich mit Blick auf die verschneiten Churfirsten ist nun keine Sitznische mehr, sondern ein leerer Raum. Zwei Stühle stehen noch dort, auf einem Etikett ist «Berit Klinik» zu lesen.

Ein Patient wird aus wird aus der Station gebracht und ins Spital Walenstadt verlegt. Bild: Belinda Schmid

Wehmut auf einer leeren Station

Erika Rohner, Stationsleiterin der Akutgeriatrie Bild: Belinda Schmid

«Wir machen das Beste daraus», sagt Erika Rohner, Stationsleiterin der Akutgeriatrie. Zwölf Jahre arbeitete sie im Spital Wattwil. Natürlich sei sie wehmütig. Das Team hätte gerne die Akutgeriatrie im Spital Wattwil weitergeführt.

«Nun werden wir in Wil unsere Arbeit weiterführen.»

Ein Grossteil ihres Teams würde nach Wil kommen. Das Wichtigste an diesem Zügeltag sei, dass die Austritte der Patienten gut gelingen würden. Fünf Patienten werden in eine Rehaklinik, ein Heim oder nach Hause entlassen. Zwei Patienten würden nach Wil verlegt. Die Hälfte des Teams sei bereits in Wil und würde die Patienten empfangen.

Seit dem 16. März habe man keine neuen Patienten mehr auf der Station aufgenommen. Denn der Umzug, die Verlegung musste geplant werden. «Die Logistik ist eine Herausforderung», sagt Erika Rohner. Verbrauchsmaterial und Medikamente brauche man bis zum letzten Tag in Wattwil, aber auch in Wil müsse alles bereit sein. Laufend habe man in den vergangenen Wochen die Station in Wil eingerichtet.

Nun müsse heute in Wattwil die Station noch ausgeräumt werden. Ein Teil der Möbel wird nach Wil gebracht, ein anderer Teil zwischengelagert oder der Berit Klinik übergeben. Diese stellt ab dem 1. April die Notfallversorgung in Wattwil sicher.

Im Spital Wattwil wird die Akutgeriatrie geräumt und ins Spital Wil verlegt. Ein Patient wird verlegt. Auf der Station sieht es immer verlassener aus. Noch einige Dinge muss das Zügelteam transportieren. In Wil ist man bereit für die Patienten der Akutgeriatrie. Ein paar Bauarbeiten stehen im Spital Wil noch an. Das Restaurant im Spital Wil wurde umgebaut und erweitert.

Notfalldienst bis zum Schluss

«Än guete letschte Dienst» und «Bye-bye Wattwil» ist auf Zetteln zu lesen, die an der Türe des Stationsbüros kleben. Eine Pflegefachfrau räumt Karten in eine Schachtel. Erinnerungsstücke, die sie mitnehmen will. Die Patientenzimmer wirken kahl, in den einen steht noch ein Tisch oder ein Bett, in anderen nichts mehr. «Es ist wie in einer Geisterstadt», sagt eine Angehörige eines Patienten. Aus einem Zimmer tritt ein Patient mit einem Rollkoffer. «Auf Wiedersehen», sagt eine Pflegefachfrau.

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg Bild: Belinda Schmid

Bis Ende März sei die Notfallstation im Spital Wattwil noch offen und gehe dann nahtlos an die Berit Klinik über, sagt Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT). Ebenfalls übergeben wird die Alkoholkurztherapie. Die ambulanten Leistungen würde man bis zur Schliessung laufend reduzieren. Die Ergo- und Physiotherapie sowie der Sozialdienst werden bereits mit der Akutgeriatrie nach Wil verlegt.

Laufend räumt das Zügelteam die Schachteln aus der Station. Bild: Belinda Schmid

Erste Patienten auf der neuen Station

«Für mich ist wichtig, dass ich eine Behandlung bekomme, egal wo», sagt Bruno Thoma. Und dennoch: «Es reut mich, dass das Spital Wattwil geschlossen wird.» Der Patient bezeichnet sich als «Urwattwiler». Für ihn geht es an diesem Zügeltag ins Spital Walenstadt. Das Tixi wartet bereits vor dem Spital auf ihn.

In der Zwischenzeit brachte die Ambulanz die zwei verbliebenen Patienten der Akutgeriatrie ins Spital Wil. «Herzlich willkommen» steht auf einem gelben Plakat beim Stationszimmer. Auf der Station ist es ruhig, die Zimmer sind eingerichtet. Wenn auch ein Grossteil noch unbesetzt ist. «Am Dienstag erwarten wir bereits neue Patienten», sagt Susanne Haas, stellvertretende Leiterin der Akutgeriatrie. Auch sie arbeitete im Spital Wattwil.

Die letzten Wochen habe sie die Station mit der Hälfte des Teams eingerichtet und den Umzug vorbereitet. Am Abend komme noch das restliche Verbrauchsmaterial von Wattwil an. Man sei parat.

«Wir sind froh, wenn alles gezügelt ist und wir richtig loslegen können.»

Auch wenn es noch einen Moment dauern werde, bis man wisse, wo was ist, sagt Haas. In dem Moment kommt eine Pflegefachfrau und fragt: «Wie lässt man hier die Rollläden runter?»

Die Station im Spital Wil ist eingerichtet. Bild: Belinda Schmid

Rochaden und Umbau in Wil

Susanne Haas, stellvertretende Stationsleiterin der Akutgeriatrie Bild: Belinda Schmid

Die Station ist um einiges geschrumpft. In Wattwil standen der Akutgeriatrie 22 Betten zur Verfügung, in Wil sind es elf. Auch das Team sei etwas kleiner, sagt Haas. «Wir befinden uns in einer Übergangsphase.» Im Sommer 2023 werde der Modulbau in Wil fertig sein, dann habe man wieder mehr Platz und Betten.

Für die neue Station musste Platz im Spital geschaffen werden. «Es gab diverse bauliche Massnahmen und Rochaden», sagt Kommunikationsleiterin Barbara Anderegg. Die Akutgeriatrie ist nun dort, wo das onkologische Ambulatorium war. Dieses ist nun einen Stock tiefer angesiedelt. Zusätzliche Arbeitsplätze sind im Verwaltungstrakt untergebracht. Einzelne, zusätzliche Betten wurden auf bestehenden Stationen eingerichtet.

Das ist nicht alles. Denn das Spital Wil übernehme mit der Schliessung des Spitals Wattwil insgesamt 40 Vollzeitstellen, sagt Anderegg. «Wir mussten auch Nebenräume erweitern wie die Garderobe.» Auch das Restaurant habe man umgebaut und vergrössert. Noch sind einzelne Regale im Restaurant nicht ganz gefüllt. Nebenan bei der Garderobe hört man eine Bohrmaschine. Zwei Bauarbeiter sind mit der Decke beschäftigt, Lüftungsteile liegen neben ihnen auf dem Boden.

Im Spital Wil wurde das Restaurant umgebaut und erweitert. Bild: Belinda Schmid

