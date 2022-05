Reportage 57'500 Franken für den Brief mit «Basler Taube»: Im Auktionshaus Rapp in Wil ist die Versteigerungswoche gestartet Im Auktionshaus Rapp in Wil werden diese Woche Briefmarken, Münzen, Uhren, Designertaschen und Schmuck versteigert. Investoren und Hobbysammler kommen dabei an einem Ort zusammen. Im Minutentakt werden kleinere und grössere Vermögen für Briefmarken ausgegeben. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Auktionator Peter Rapp am ersten Versteigerungstag im Auktionshaus Rapp. Bild: Ralph Ribi

Michael Bruhin schaut sich einzelne Briefmarken vor der Auktion genau an. Bild: Ralph Ribi

Vorsichtig zieht Michael Bruhin Briefmarken mit der Pinzette hinter der Folie hervor, schaut sie unter der Lupe genauer an. Es handelt sich um einen gestempelten 4er-Block Pro-Juventute-Spendemarken aus dem Jahr 1912. «Diese Marken sehe ich erst zum zweiten Mal», sagt der Briefmarkensammler Bruhin und lächelt. Diesen seltenen 4er-Block in drei Sprachen will Bruhin im Auktionshaus Rapp in Wil ersteigern.

Am Montag hat dort die alljährliche Versteigerung begonnen. Sammler und Händler ersteigern sich bis Samstag Briefmarken, Münzen, Schmuck, Uhren, Handtaschen.

Am ersten Tag kommen Briefmarken unter den Hammer. Das Toplos: Die verkehrt aufgeklebte «Basler Taube» auf einem Brief von 1845. Man erwartet, dass die Briefmarke für 25'000 bis 40'000 Franken ersteigert wird. Für einen Laien klingt das nach einem kleinen Vermögen für ein kleines Stück Papier.

Die verkehrt aufgeklebte «Basler Taube» auf einem Brief von 1845. Bild: PD

Wil wird zur Weltbühne

Marianne Rapp Ohmann, Geschäftsleiterin Auktionshaus Rapp. Bild: Ralph Ribi

Laufend werden Sammler und Händler im Auktionshaus empfangen. Immer wieder schnappt man Gesprächsfetzen auf Englisch oder Französisch auf. Schon am ersten Tag seien Gäste aus London, Paris, Oslo oder Amerika angereist, sagt Marianne Rapp Ohmann, Geschäftsleiterin des Auktionshauses Rapp. Während einer Woche verwandelt sich Wil in eine Weltbühne.

Um die Mittagszeit ist es im Auktionssaal noch leer. Einzelne Händler und Sammler schauen sich die Kostbarkeiten nochmals genau an, bevor diese unter den Hammer kommen. Ein Mann ist über mehrere Uhren gebeugt. Ein anderer hält sich eine Lupe vor die Augen und betrachtet ein Schmuckstück unter einer Tischlampe. Security-Angestellte – man nimmt sie kaum wahr – haben die ganze Situation im Überblick.

Im Empfangssaal sind Koffer und Taschen von Louis Vuitton, Uhren von Rolex, ein Porzellanteller mit einem Sujet von Pablo Picasso und Schmuckstücke mit Edelsteinen ausgestellt. Man traut sich kaum, den Gegenständen hinter den Vitrinen zu nahe zu kommen.

Die ersten Briefmarken werden versteigert. Bild: Ralph Ribi Neben Auktionator Peter Rapp sitzt sein Enkelsohn, Nicolas Rapp. Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Hier sind die Münzen und Banknoten untergebracht. Die Schachteln sind mit der Losnummer beschriftet. Bild: Ralph Ribi Vor der Auktion schaut sich ein Bieter Banknoten genauer an. Bild: Ralph Ribi Auch die Briefmarken werden unter Beobachtung von Security-Angestellten begutachtet. Bild: Ralph Ribi Michael Bruhin schaut sich den 4er-Block Pro Juventute an. Bild: Ralph Ribi Nur mit Pinzetten werden die Briefmarken angefasst. Bild: Ralph Ribi Händler schauen sich die Uhren nochmals genau an. Bild: Ralph Ribi Die Uhr Nautilus von Patek Philippe ist in Stahl ausgearbeitet. Bei dieser Uhr handelt es sich um eine der seltensten Uhren dieses Modells, die ausschliesslich im Jahr 2005 produziert wurden. Die Auflage betrug nicht einmal 1000 Exemplare. Bild: Ralph Ribi

Bieten vor Ort und online

Dann geht es los mit der Auktion. Der Raum mit Marmorwänden und goldenem Kronleuchter ist gefüllt. Es ist ruhig im Saal, geredet wird höchstens im Flüsterton. Auktionator Peter Rapp ruft zu jedem Los die Beträge auf. «4000, 4200, 4400. Zum Zweiten, zum Dritten für 4400.» Eine weitere Briefmarke ist verkauft.

Einige hundert Bietende seien für heute registriert, sagt Marianne Rapp Ohmann. Insgesamt seien es bis jetzt über 2000 Registrationen. Auch wenn der Saal gefüllt ist, bieten die meisten online. Dieser Bereich sei während der Pandemie stark gewachsen, sagt Rapp Ohmann. Dennoch ist klar: «Die Auktion vor Ort bleibt für unser Haus wichtig.» Denn bei einer Versteigerung gehe es auch um das Ambiente, das Erlebnis. Das internationale Flair und der Austausch würden geschätzt.

Ein Bieter schaut sich vor der Auktion eine Banknotensammlung an. Bild: Ralph Ribi

Briefmarken erzählen Geschichten

2700 Kostbarkeiten werden diese Woche versteigert. Im restlichen Jahr gehe es darum, all die Objekte nach Wil zu bringen, sagt Roman Salzmann, Mediensprecher des Auktionshauses Rapp. Raritäten werden in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien, Holland begutachtet.

Der 4er-Block Pro Juventute in drei Sprachen. Bild: Ralph Ribi

Im Wiler Auktionshaus treffen sich Leute, die ihr Geld investieren wollen, und auch solche, die Freude an Sammlerstücken haben, sagt Salzmann. So auch Privatsammler Michael Bruhin, der mittlerweile auch im Auktionssaal Platz genommen hat. Der 4er-Block, mit dem er liebäugelt, wird erst Mitte Woche versteigert. Für einen fünfstelligen Bereich dürften die Marken unter den Hammer kommen, schätzt das Vorstandsmitglied der Philatelistenvereinigung St.Gallen. Aber auch heute hat er eine Briefmarke im Blick.

Schon mit sechs Jahren habe er begonnen, Briefmarken zu sammeln, sagt Bruhin. Ein Hobby, das er von seinem Vater habe.

«Als Kind habe ich mein ganzes Sackgeld für Briefmarken ausgegeben.»

Was ihn fasziniere, sei, dass die Briefmarken die Geschichte dokumentieren. Seit 30 Jahren gehe er an Auktionen, sagt der Gossauer. «Die Spannung gehört dazu», sagt er. Denn man wisse nie, ob man an der Auktion überboten werde.

Michael Bruhin an der Auktion. Bild: Ralph Ribi

Das Toplos ist ein Erfolg

Im Minutentakt werden Briefmarken für ein paar tausend, ein paar zehntausend Franken versteigert. Die Bietenden haben die aufgeschlagenen Kataloge vor sich, schauen konzentriert nach vorne. Dann, endlich, kommt die «Basler Taube». Auch wenn es immer noch ruhig ist im Saal, scheint die Spannung zu steigen. Eingestiegen wird bei 19'000 Franken.

Es geht schnell hin und her: Ein Bieter hebt die Karte, dann erklingt wieder der Ton, der anzeigt, dass jemand online geboten hat. Auch am Telefon bietet jemand mit. Ein Bieterkampf entsteht, der Preis schnellt in die Höhe. Schliesslich wird der Brief für 57'500 Franken verkauft.

«Das Toplos hat unsere Erwartungen übertroffen», sagt Marianne Rapp Ohmann. Sie sei mit dem Start der Auktionswoche zufrieden. In dieser Woche sei ein Umsatz von 8 bis 9 Millionen Franken zu erwarten, sagt Rapp Ohmann. Der genaue Betrag sei jedoch schwierig abzuschätzen.

«Der Markt spielt bei teuren Raritäten verrückt.» Was selten, nicht alltäglich sowie von Topqualität sei, werde für einen hohen Preis versteigert. Wegen des Kriegs in Europa spüre man eine gewisse Unsicherheit, der Goldpreis gehe auf sehr hohem Niveau rauf und runter. Dennoch sei die Nachfrage gross, sagt Rapp Ohmann.

«Die Leute investieren tendenziell in Sachwerte, weil sie es als sichere Anlage sehen.»

