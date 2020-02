René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg: «Die Zahlen wurden transparent gemacht.» René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg, wehrt sich gegen Vorwürfe, falsche Zahlen verbreitet zu haben. Gianni Amstutz 09.02.2020, 17.48 Uhr

René Fiechter beschrieb die Ausgangslage, ohne sich politisch zur Spitalfrage zu äussern. Bild: Gianni Amstutz

«Die Welt hat sich enorm verändert.» Das sagte René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT), an seinem Referat anlässlich der Hauptversammlung der SVP. Damit bezog er sich auf die finanzielle Situation der St.Galler Spitäler. Immer mehr Behandlungen könnten ambulant durchgeführt werden. Für die Patienten sei das eine erfreuliche Entwicklung. Finanziell rentieren für die Spitäler aber vor allem stationäre Aufenthalte. Und auch diese werden zunehmend kürzer. Vor rund 20 Jahren habe die durchschnittliche Aufenthaltsdauer noch neun Tage betragen, heute seien es noch 4,4 Tage.

Unter diesen Voraussetzungen brauche man nicht mehr dieselbe Anzahl Betten in den Spitälern des Kantons. Weiter macht der SRFT die tiefe Quote Zusatzversicherter zu schaffen. Mit 13 Prozent liegt diese deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt.

In der Summe führen diese und weitere Veränderungen zu einem strukturellen Defizit aller St.Galler Spitäler von 70 Millionen Franken jährlich. Mit der Strategie «4 plus 5» sollen die Spitäler aus der finanziellen Schieflage herauskommen.

Die Regierung schlägt vor, das stationäre Angebot an den vier Mehrspartenspitälern Grabs, Uznach, Wil und St.Gallen zu konzentrieren. Gleichzeitig soll die Bevölkerung in Altstätten, Wattwil, Flawil, Rorschach und Walenstadt auch in Zukunft an sieben Tagen die Woche während 24 Stunden ein Notfallzentrum aufsuchen können. Wo die Spitäler letztlich erhalten bleiben und wo sie geschlossen bzw. in Notfallzentren umgewandelt werden, das sei eine politische Frage, so der SRFT-CEO. Klar war für ihn aber, dass sich etwas ändern muss. «So kann es nicht weitergehen. Das ist ein untragbarer Zustand», sagte er.

Eine belastende Situation

Für die Mitarbeitenden der SRFT sei es wichtig, möglichst bald Klarheit zu haben. «Wir sind daran interessiert, einen Entscheid zu finden», sagte René Fiechter. Die Ungewissheit sei für viele belastend. Seit dem Entscheid der Regierung für die Strategie «4 plus 5» habe die Fluktuation bei den Mitarbeitenden zugenommen.

Vorwürfe aus dem Publikum, wonach die Regierung und die Spitalverbunde der Bevölkerung falsche Zahlen vorgelegt hätten, wies Fiechter entschieden zurück. Die Zahlen seien transparent gemacht, Prognosen für die zukünftige Entwicklung mehrfach überprüft worden. «Das wurde mit der nötigen Seriosität getan», versprach Fiechter.