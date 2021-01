Rekordschütze «Als Stürmer will man immer treffen»: Silvio trifft zum 41. Mal für den FC Wil und egalisiert damit den Vereinsrekord Beim 3:1-Heimsieg des FC Wil am Samstagabend gegen Aarau knackt Rückkehrer Silvio sogleich einen Rekord. Er erzielt seinen 41. Treffer für die Äbtestädter. Kein anderer Spieler hat für die Wiler mehr Tore erzielt. Was der eingebürgerte Brasilianer zum Sieg im Schneetreiben und dem Rekord sagt. Simon Dudle 24.01.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Qualität von Rekord-Torschütze Silvio ist es, den Ball geschickt abzudecken.

Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Es geht also doch noch. Nachdem sich der FC Wil mit vier Niederlagen in die Winterpause verabschiedet hatte, lief es beim Wiederbeginn besser. Wie schon beim Saisonstartspiel im September gab es gegen den FC Aarau einen 3:1-Sieg. Die grosse Figur war der im Herbst oftmals kritisierte Maren Haile-Selassie, der an allen Treffern beteiligt war. Captain Philipp Muntwiler kam auf zwei Skorerpunkte. Und trotzdem ragte Rückkehrer Silvio heraus. Der eingebürgerte Brasilianer brachte die Wiler mit dem frühesten Treffer dieser Saison schon in der Startviertelstunde in Führung. Zum total 41. Mal netzte er für Schwarz-Weiss ein. Somit ist der zweifache Familienvater nun der beste Wiler Torschütze aller Zeiten und steht aktuell gleichauf mit Samel Sabanovic. Bevor Silvio die Äbtestädter im vergangenen Sommer verlassen hatte, war er über ein halbes Jahr lang diesem 41. Treffer nachgerannt.

Im Interview spricht der in Niederhelfenschwil wohnhafte Stürmer über die Bedeutung des Rekords, seine Aufgabe als Routinier in der jüngsten Mannschaft der Liga und die spezielle Vorbereitung auf die Partie wegen einer Coronaquarantäne für die ganze Mannschaft bis wenige Tage vor dem Spiel.

Silvio, mit Ihrem 41. Tor für den FC Wil haben Sie den Vereinsrekord egalisiert. Wie wichtig ist Ihnen dies?

Das ist natürlich schön. Für den Verein und für mich. Diese Zahl sagt schon etwas aus. Es ist die Konsequenz, wenn man gut arbeitet. Ich möchte aber nicht bei 41 Toren bleiben und hoffe, schon am Freitag in Kriens wieder zu treffen.

Wie viele Tore von Ihnen sehen wir noch in dieser Saison?

Als Stürmer will man immer treffen. Das Toreschiessen gehört dazu bei einem Angreifer. Ich setze mir keine Grenzen.

Sie wollen als 35-jähriger Routinier aber auch der jungen Mannschaft helfen. Wie konkret?

Zum Beispiel mit der Präsenz auf dem Platz. Die Jungen können das eine oder andere bei mir abschauen. Wenn ich sie unterstütze, können sie die Leistung besser abrufen. Ich möchte ihnen Selbstvertrauen geben.

Als Sie im Jahr 2006 nach Europa und zum FC Wil wechselten, haben Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben Schnee gesehen. Auch während des Spiels gegen Aarau hat es geschneit.

Dieses Mal war es deutlich angenehmer. Auch, weil ich jetzt die deutsche Sprache spreche. Vor dem Spiel bin ich gar einmal im Schnee joggen gegangen.

Das Geisterspiel fand phasenweise bei winterlichen Verhältnissen statt.



Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Aarau hatte mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse zu verzeichnen. War es trotzdem ein verdienter Sieg?

Ich denke schon. In erster Halbzeit sind wir sehr gut gestanden. Grosse Chancen von Aarau haben wir erst Ende zweiter Hälfte gesehen. Wenn wir es in der ersten Halbzeit etwas besser spielen, könnten wir schon mit 2:0 oder 3:0 in die Pause gehen. Aarau hatte zwar mehr Ballbesitz. Aber wir haben es taktisch gut gemacht.

Die Vorbereitung auf das Spiel war nicht optimal gewesen. Wegen Coronafällen konnte erst wenige Tage vor der Partie wieder trainiert werden.

Das war kein grosses Problem und durfte kein Alibi sein. Wir haben noch fast eine Woche trainieren können. Das hat gereicht, zumindest für mich. Zudem haben wir auch in den zehn Tagen Coronaquarantäne etwas für die Fitness gemacht. Wir haben von Konditionstrainer Pascal Kaiser Übungen bekommen. Wichtig war, im Spiel mental bereit zu sein. Das hat gut geklappt. So kann es weitergehen.