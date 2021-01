rekordschneefälle «Wir lassen so viel Schnee wie möglich liegen»: Der Leiter des Wiler Werkhofs erklärt, warum das so ist Ein Grossteil des Schnees, der in Wil vergangene Woche gefallen ist, liegt immer noch auf den Trottoirs und an den Strassenrändern. Das Entsorgen ist aufwendig und teuer, wie der Leiter des Wiler Werkhofs, Thomas Schibli, erklärt. Enrico Kampmann Aktualisiert 20.01.2021, 17.23 Uhr

Ein von Einwohnern freigeräumter Hydrant in Wil. Bild: Hans Suter

Abgeknickte Bäume versperrten Strassen, LKW blieben stecken, Dächer brachen zusammen: Die Rekordschneefälle der vergangenen Woche verwandelten die gesamte Ostschweiz in eine Wintermärchenlandschaft. Doch während die einen vergnügt im Schnee herumtollten, hatten die anderen alle Hände voll zu tun.

Der am Donnerstag und Freitag gefallene Schnee brachte die Unterhaltsdienste der Stadt Wil an den Anschlag. Am Freitagmittag lag Wil unter einer 60 Zentimeter dicken Schneedecke. 19 Fahrzeuge und 25 Personen waren im Dauereinsatz, um den enormen Schneemassen Herr zu werden.

Thomas Schibli, Leiter Werkhof Wil Bild: PD

Schnee entsorgen ist aufwendig und teuer

Fast eine Woche später liegt, zum Unmut einiger Zeitgenossen, immer noch ein grosser Teil davon auf den Gehsteigen und an den Strassenrändern. Das hat seine Gründe, wie der Leiter des Wiler Werkhofs Thomas Schibli erklärt:

«Wir lassen so viel Schnee wie möglich liegen und auf natürliche Weise schmelzen.»

Denn das ordnungsgemässe Räumen, beziehungsweise Entsorgen der Schneemassen sei sehr aufwendig und teuer. Darum werde der Schnee nur dort geräumt, wo es unbedingt notwendig sei, sagt Schibli. Zum Beispiel auf Busstrecken und Hauptverkehrsachsen.

Altschnee in der Stadt Wil wird nach Möglichkeit liegen gelassen, denn die Entsorgung ist aufwendig und teuer. Bild: Hans Suter

Wenn der Schnee schon ein paar Tage auf der Strasse gelegen hat, kann man ihn nicht mehr einfach auf eine Wiese schieben. «Bei Neuschnee ist das kein Problem», sagt Schibli, «aber nach ein bis drei Tagen – je nachdem wie befahren die Strasse ist, auf welcher der Schnee liegt, und wie viel Salz darüber gestreut wurde – ist der Schnee kontaminiert.»

Dieser Altschnee muss entweder auf einer Sondermülldeponie entsorgt werden, oder auf einem befestigen Belag, wo das Schmelzwasser in die Kanalisation abfliessen kann. Würde der Altschnee nicht ordnungsgemäss entsorgt, könne es zu Ablagerungen von Giftstoffen im Erdreich führen, was negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könne, sagt Schibli.

In der Stadt ist die Entsorgung besonders anspruchsvoll

Allerdings sei das mit der ordnungsgemässen Entsorgung nicht immer ganz so einfach, insbesondere in der Stadt.

«Im Gegensatz zu ländlicheren Regionen hat man in der Stadt wenig Platz, um den Schnee irgendwo neben die Strasse auf eine Wiese zu schieben, wenn er noch frisch ist. Es steht Haus an Haus, Garten an Garten.»

Doch könne das Schmelzwasser hier nach einigen Tagen problemlos in die Kanalisation abfliessen. Daher habe man in Wil möglichst viel liegen gelassen, sagt Schibli, um teure und umständliche Räumungsaktionen auf ein Minimum zu reduzieren.

Auch wenn man möglichst viel Schnee liegen liess, hatten die Mitarbeiter des Wiler Werkhofs in der letzten Woche mit Schneeräumen dennoch alle Hände voll zu tun. Schibli sagt: «Es war ein grosser Haufen Arbeit. Wir haben alle sehr viele Überstunden gemacht.»

Aufruf an die Bevölkerung, Hydranten freizuräumen, hat funktioniert

Thomas Widmer, Kommandant Sicherheitsverbund Wil Bild: PD

Nicht nur der Betrieb im Wiler Werkhof lief am Anschlag. Auch der Sicherheitsverbund der Region Wil war im Dauereinsatz. «Wir mussten mehrmals ausrücken, grösstenteils wegen umgestürzten oder abgeknickten Bäumen oder Ästen», sagt Thomas Widmer, Kommandant des Sicherheitsverbunds Wil. Die meisten davon hätten Strassen versperrt, manche Äste hätten noch im Baum gehangen und waren eine Gefahr für die Passanten. Zudem sei ein Tankstellen-Vordach an der Toggenburgerstrasse in Wil eingestürzt.

Unterstützung erhielten die Räumungsdienste von der Bevölkerung. Am Freitagmorgen hatte der Sicherheitsverbund die Einwohnerschaft der Region Wil via Facebook aufgerufen, die Hydranten freizuschaufeln. Der Aufruf habe funktioniert, sagt Widmer.

«Ein grosser Teil der Hydranten wurde von der Bevölkerung freigeräumt. Viele Menschen haben das direkt vor oder auf ihrem Grundstück getan.»

Alle habe der Aufruf allerdings nicht erreicht. Widmer sagt, einige Hydranten seien immer noch unter den Schneemassen begraben.