Meteorologe Christoph Frauenfelder: «Das ist die höchste Schneehöhe, die ich je gemessen habe»

16.01.2021

Christoph Frauenfelder ist pensionierter Architekt und seit vielen Jahren als Wetterexperte tätig. Er betreibt eine Wetterstation Fürstenland in Niederuzwil (515 müM). Seine Spezialgebiete sind Agrarmeteorologie, Klimatologie, Historisches Klima und Bodenseeklima. Seit 42 Jahren misst er die Schneehöhe in Niederuzwil. Aber so hoch wie jetzt war die Schneedecke noch nie.

Wann hatten wir in der Region das letzte Mal vergleichbar so viel Schnee?

Christoph Frauenfelder: Im März 2006. Damals sind in Niederuzwil 45 Zentimeter Schnee gefallen. Hier sind es diesmal 48 Zentimeter. Das ist die höchste Schneehöhe, die ich je gemessen habe.

Wie häufig kommt das vor?

Für eine Meereshöhe von etwa 550 Metern (Wil), ist das sehr aussergewöhnlich. Eine solche Schneehöhe kommt im Durchschnitt nur alle 50 Jahre einmal vor. Mit der Klimaerwärmung wird es noch seltener, das ist richtig. Seit 20 Jahren haben wir in der Region Wil stark abnehmende Schneefälle zu verzeichnen. Das hier ist schon ein Ereignis. Im Vergleich dazu, im vergangenen Jahr betrug die höchste Schneehöhe zwei Zentimeter.

Wie kommt es dazu?

Bevor es anfing zu schneien, baute sich eine sogenannte Mischluftwetterlage auf. Das heisst, in den unteren Luftschichten herrschte ein feuchtwarmer Südwestwind und in der Höhe ein kalter Nordostwind. Die zwei sehr unterschiedlichen Luftmassen haben sich genau über der Ostschweiz getroffen und vermischt. Es bewegte sich nicht mehr und darum hat es so aussergewöhnlich lang und viel geschneit.

Es war somit ein lokales Wetterereignis?

Die stärksten Niederschläge waren in der Region zwischen Zürich, dem Bodensee und dem Walensee zu verzeichnen. Aber auch Südbayern und das Vorarlberg haben viel Schnee abbekommen. In der Westschweiz und im Bernbiet gab es hingegen fast nur Regen.

Wie lassen sich diese Rekordschneefälle trotz Klimaerwärmung erklären?

Das ist sehr komplex. Aber grundsätzlich wird das Wetter immer extremer. Wärmer, trockener, sonniger und warme Winter. Gleichzeitig hatte wir im vergangenen Jahr aber auch den verregnet Sommer und Rekordschneefälle wie jetzt.

Aber gewisse Schwankungen sind doch normal?

Es gab schon immer Schwankungen im Klima, aber wenn wir uns die letzten 100 Jahre anschauen, lässt sich klar erkennen, dass die Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren stetig zunehmen. Es werden ständig neue Wetterrekorde aufgestellt. Vergangenes Jahr zum Beispiel war es der wärmste Februar seit Messbeginn.

Wie denken Sie, wird es sich entwickeln?

Über das Wochenende klart der Himmel auf und es wird kalt. Anfangs nächster Woche wird es dann deutlich wärmer werden mit Temperaturen von bis zu fünf Grad. Dann geht es dem Schnee wohl an den Kragen und ein Grossteil wird schmelzen. Danach soll es allerdings wieder kälter werden.

Es wird also weiterhin ein kalter Winter bleiben?

Es scheint so. Es ist beachtlich, dass wir mal wieder einen richtigen Winter haben. Es hatte ja bereits im Dezember geschneit und es könnte durchaus noch einen strengen Nachwinter geben, wie im März 2006. In St.Gallen waren damals 60 Zentimeter Schnee gefallen.