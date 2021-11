Michael Fischer leistet in Tansania medizinische Arbeit

Reisen «Besonders berührt mich die Gastfreundschaft»: Der Niederhelfenschwiler Michael Fischer arbeitet in Tansania in einem Spital Wilde Löwen, Menschen mit Pfeil und Bogen und Hilfe bei Geburten: So sieht der Instagramblog von Michael Fischer aus. Auf seinem Kanal berichtete er über seinen medizinischen Einsatz und andere Erlebnisse in Tansania. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Michael Fischer arbeitet seit Mitte September in einem Spital in Tansania. Bild: PD

«Als ich am Flughafen ankam, dachte ich, mich erwarte eine einstündige Autofahrt – am Ende fuhr ich vier, über Stock und Stein.» Michael Fischers Reise durch Tansania begann holprig. Schon da wurde ihm klar: Hier läuft alles etwas «pole pole», was auf Suaheli so viel bedeutet wie langsam. Der 22-Jährige aus Niederhelfenschwil reiste am 24. September im Rahmen der Stiftung nach Tansania Endamarariek. Die Stiftung wurde vor 15 Jahren von Fischers ehemaligem Hausarzt Sales Huber gegründet und finanziert das Health Center, welches in Nordtansania liegt. Da Michael Fischer schon immer einmal nach Afrika reisen wollte, fragte er im vergangenen Frühling seinen ehemaligen Arzt an. «Dann ging alles ganz schnell», sagt Fischer. Schon ein paar Monate später stand er im Dorf Endamarariek. Erst mal habe er einen ganz schönen Kulturschock gehabt. Dass die Armut im Land so gross sei, hätte er sich nicht ausmalen können.

Die vierstündige Fahrt vom Flughafen führte Fischer in das Spital Endamarariek. Dort ist der ausgebildete Fachmann für Operationstechnik als medizinischer Allrounder tätig. Als einziger Operationstechniker im Spital hilft er einerseits bei Operationen mit. Aber auch bei Geburten, im Labor, bei Arztvisiten oder bei Sprechstunden ist Michael Fischer dabei. Zur Zeit des Gesprächs mit dieser Zeitung erklärt er den Mitarbeitenden ausserdem den Umgang mit einem neuen OP-Gerät. Über den Stand der Medizin in Tansania sagt Fischer:

«Manchmal ist es, als wäre ich 20–30 Jahre in der Zeit zurückgereist.»

Es gibt kaum funktionierende digitale Geräte und die meisten Krankheiten werden mit ganz einfachen Mitteln behandelt. Vor Ort arbeitet Fischer vor allem mit Einheimischen, das Personal spricht Englisch. Bei Behandlungen von Menschen, die kein Englisch sprechen, übersetzt jemand von Suaheli auf Englisch. Er selbst habe auch schon einige Brocken Suaheli gelernt.

Auf seinem Blog vergleicht Michael Fischer die medizinische Praxis in Tansania und der Schweiz. Bild: PD

Die Organisation im Spital funktioniere nicht immer einwandfrei, sagt Michael Fischer. Er erzählt von einer Situation, in der ein Notfallruf im Spital einging. Er machte sich rasch fertig und stand nach zwei Minuten bereit für eine Operation. Da bemerkte er, dass der Patient noch nicht ein mal eingetroffen war. «Alles nach dem Motto pole pole», schmunzelt Fischer. Und trotzdem: Am Ende des Tages funktioniert immer alles.

Die meisten Patientinnen und Patienten kommen für eine Geburt oder zur Schwangerschaftsfürsorge, viele auch wegen Übelkeit oder Erbrechen. Michael Fischer sagt:

«Viele haben einen bakteriellen Infekt wegen des Trinkwassers.»

Laut dem «Bundesamt für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung» hat in Tansania immer noch weniger als die Hälfte der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser.

Corona ist in Tansania hingegen kein Thema. Der grösste Teil der Einwohnerinnen und Einwohner glaube schlicht nicht an die Existenz des Virus. «Das liegt am vorherigen Präsidenten John Magufuli, der die Existenz von Corona leugnete», erklärt Michael Fischer. Ein Teil des Fachpersonals ist zwar geimpft, die Bevölkerung hingegen kaum. Dies bestätigt auch die World Health Organization (WHO). In ihrer Statistik ist verzeichnet, dass in Tansania nur 1,65 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft ist. WHO hat in Tansania 730 Coronatodesfälle registriert. Weil sich aber nur wenige Personen testen lassen, dürften die Zahlen weit höher sein.

Michael Fischer ist zu Besuch bei den Massai. Bild: PD

Weil es für Michael Fischer als Praktikant im Spital Endamarariek keinen richtigen Dienstplan gibt, ist er genug frei, um sich die Kultur des Landes anzuschauen. Seine Ausflüge führten ihn auf Safari, in eine Schule, in den Alltag einer regionalen Bauernfamilie oder zu einem Fischer.

«Besonders berührt mich die Gastfreundschaft in diesem Land», sagt Michael Fischer. Die Menschen untereinander seien sehr hilfsbereit, auch ihm gegenüber. Eindrücklich findet er auch die Lebensweise der Urbevölkerung, zum Beispiel der Datoga. «Weil es keine Schulpflicht gibt, kann kaum jemand lesen. Sie haben spannende Rituale und zum Essen gibt es manchmal auch Affen», beschreibt Fischer.

Die Datoga leben als Jäger und Sammler. Bild: PD

Michael Fischer erklimmt den Kilimandscharo. Bild: PD

Ein schöner Moment für Michael Fischer war die Besteigung des knapp 6000 Meter hohen Kilimandscharos. Überhaupt zeigt sein Blog, dass sich der 22-Jährige in Tansania fit hält. In einem Beitrag nimmt er die Leserinnen und Leser virtuell auf seine Joggingroute mit, die ihn durch Kuh- und Geissherden über die tropische Savannenlandschaft Tansanias führt. Fischer bietet auch Einblicke in die kulinarische Welt Tansanias: Er dokumentiert die Zubereitung des Nationalgerichtes Ugali aus Mais und zeigt den Besuch auf einer Kaffeeplantage.

Den Menschen in Tansania wünscht Michael Fischer einen besseren Zugang zu medizinischer Unterstützung und eine möglichst schnelle medizinische Weiterentwicklung.

Die Reise des Niederhelfenschwilers endet bald. Am 29. November wird er noch zwei Wochen in Sansibar sein, dann steht die Heimreise an. Bleiben werde ihm die Erkenntnis, dass es wenig braucht, um glücklich zu sein. «In der Schweiz haben wir so viel: Essen, sauberes Wasser und Strom. Das ist nicht selbstverständlich.»

