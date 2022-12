Die Region Wil wird immer älter

Regionsvergleich Wil ist durchschnittlich – was heute noch ein Vorteil ist, kann für die Region schon bald zum Problem werden Von «regionalen Disparitäten» spürt man in Wil weniger als irgendwo sonst im Kanton. Die Bevölkerungsentwicklung dürfte die Region in Zukunft allerdings noch beschäftigen. Jochen Tempelmann 26.12.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Stadt Wil. Bild: PD

Mittelmass – mit diesem Wort lässt sich die Region Wil wohl gut beschreiben. Zumindest geht dies aus der jüngsten Publikation der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen hervor. Von den «regionalen Disparitäten», mit denen die 60-seitige Analyse betitelt ist, bekommt man in Wil weniger zu spüren als irgendwo sonst im Kanton.

Nie unter den Schlechtesten, kaum unter den Besten

Denn egal, welchen der zahlreichen Indikatoren für die regionalen Unterschiede man betrachtet: Nie landet Regio Wil, was den Wahlkreis Wil und mit einigen angrenzenden Gemeinden umfasst, im Vergleich zu den anderen Regionen des Kantons auf dem letzten Platz. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in der Regio St.Gallen höher, im Toggenburg ist die durchschnittliche Steuerkraft tiefer.

Umgekehrt reicht es aber fast nie für die Spitzenplätze: In der Linth-Region arbeitet ein höherer Anteil an Frauen, das Sarganserland erfährt mehr Zuwanderung und das Rheintal hat eine höhere Quote an technologieintensiven Arbeitsplätzen.

Zweimal ist Wil dann doch Spitzenreiter: Keine Region hat seit 2000 einen so grossen Zuwachs an Erwerbstätigen verzeichnet wie Regio Wil. Heute arbeiten fast 25 Prozent mehr Menschen in der Region. Gleichzeitig sind die Mieten seit 2000 nirgendwo so wenig gestiegen wie hier.

Bevölkerung wächst trotz tiefer Geburtenrate

Gleichzeitig zu den regionalen Disparitäten hat die Fachstelle für Statistik auch die Bevölkerungsprognosen erneuert. Auch hier liegt der Wahlkreis Wil im Mittelfeld, dennoch dürfte der Demografische Wandel zu Veränderungen führen.

Das Bevölkerungswachstum setzt sich aus Geburtenrate, Lebenserwartung und Zuwanderung zusammen. Auch wenn die Geburtenrate schweizweit deutlich unter 2 Kindern pro Frau liegt, womit die Bevölkerung schrumpfen würde: Dadurch, dass die Menschen immer älter werden und stetig neue einwandern, werden alle Regionen wachsen.

Überalterung wird zur Herausforderung

Der Wahlkreis Wil liegt erneut im Mittelfeld – bis 2040 wird die Bevölkerung um etwa 11’000 Personen auf 88’000 wachsen. Dennoch steht die Region vor grossen Herausforderungen. Denn bis 2040 wird der Anteil der über 64-Jährigen von heute 30 auf 43 Prozent zunehmen.

Gleichzeitig bleibt aber der Anteil der unter 20-Jährigen praktisch unverändert bei rund 37 Prozent. Damit verschieben sich die Verhältnisse zu Ungunsten der Erwerbstätigen. Auch wenn Wil im Vergleich zum Rest des Kantons nicht nach oben oder unten ausschert, dürften damit zahlreiche soziale Herausforderungen auf die Region Wil zukommen – ebenso wie für den Rest des Kantons.